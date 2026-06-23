Verbesserte Rally2-Autos bilden mit neuen WRC27-Fahrzeugen Topklasse 2027

Das neue technische Reglement für die neue Topklasse der Rallye-Weltmeisterschaft ab der kommenden Saison 2027 wurde vom Weltmotorsportrat bei einer Sitzung in Macau verabschiedet. Neben den neuen WRC27-Fahrzeugen sollen, auf die ersten beiden Jahre des neuen Reglements beschränkt, auch aufgerüstete Rally2-Autos in der Topkategorie teilnehmen dürfen.

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Die FIA hat definiert, wie verbesserte Rally2-Fahrzeuge im nächsten Jahr um den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft mitkämpfen werden.

Es wird ein homologiertes Teilepaket gestattet, das nicht mehr als 7.500 Euro kosten darf, um damit verbesserte Rally2-Fahrzeuge auf höchstem Niveau antreten lassen können.

Toyota ist der bisher einzige bestätigte Hersteller, der ein komplett neues Fahrzeug nach der WRC27-Spezifikation bauen will. Daher ist die FIA bestrebt, den weiteren aktuellen Serienherstellern Hyundai und M-Sport Ford - sowie privaten Fahrern - die Möglichkeit zu bieten, in den nächsten beiden Saisons an der Spitze des Sports mitzufahren.

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Der stellvertretende FIA-Präsident für den Sport, Malcolm Wilson, sagte: «Wir wollen mehr Wettbewerb an der Spitze. Das ist die Kernabsicht was wir in der neuen Rallye-Weltmeisterschaft mit den vom Weltmotorsportrat genehmigten Änderungen erreichen wollen. Die Bestimmungen sollen den Fans in den nächsten zwei Jahren ein noch größeres Spektakel zu bieten».

Der Rally2-Lancia könnte 2027/28 in der Topklasse der Rallye-WM starten Foto: Red Bull Der Rally2-Lancia könnte 2027/28 in der Topklasse der Rallye-WM starten © Red Bull

«Indem das Reglement einen Weg für die Teilnahme von Rally2-Fahrzeugen in der Königsklasse schafft, werden größere Starterfelder ermöglicht, die Wettbewerbsintensität erhöht sowie mit dazu beitragen, einen fantastischen Wettbewerb auf höchstem Rallye-Niveau zu erlangen».

Der Rally2-WRC-Kit kann an Fahrzeugen angebracht werden, die vor dem 31. Dezember 2026 homologiert wurden. Die verbesserten Rally2-Fahrzeuge sind für Saisons 2027 und 2028 für den Wettbewerb gegen die WRC27-Fahrzeuge zugelassen.

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Der Kit muss von einem als Konstrukteur registrierten Hersteller homologiert werden. Der Hersteller hat an allen im Rallye-WM-Kalender aufgeführten Veranstaltungen mit mindestens zwei Fahrzeugen teilzunehmen. Die FIA verspricht sich mit den zugelassenen Anbauteilen eine verbesserte Aerodynamik an den Rally2-Autos.

Der Kit umfasst neue homologierte vordere Kotflügel, eine Frontstoßstange und ein aerodynamisches Heckelement mit maximalen Kosten von insgesamt 7.500 Euro.

Die Vorschriften legen zudem den technischen Rahmen für Rally2-WRC-Kit-Fahrzeuge fest, einschließlich eines Gesamtgewichts von 1.220 Kilogramm. Für die im Kit homologierten Karosserieteile ist ein Joker erlaubt. Zudem darf zwischen 2027 und 2028 pro Rally2-Homologationsblatt nur eine Verbesserung für ein Rally2-WRC-Kit genehmigt werden.

Die Teilnahmeberechtigung für Rally2-WRC-Kit-Fahrzeuge in der Königsklasse Rallye-Weltmeisterschaft endet am 31. Dezember 2028. Dadurch wird eine festgelegte zweijährige Übergangsphase bei der Einführung der WRC27-Regeln gewährleistet.

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