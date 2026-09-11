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Lewis Hamilton (Ferrari/3.) auf Madring: Schwere Vorwürfe seiner Gegner

Ferrari hat den ersten Trainingstag auf dem Madring auf den Rängen 2 (Charles Leclerc) und 3 (Lewis Hamilton) abgeschlossen. Der Engländer muss sich die Kritik seiner Fahrerkollegen gefallen lassen.

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: XPB
Lewis Hamilton im Ferrari
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Nach dem ersten Training zum Grossen Preis von Spanien kam GP-Sieger Ralf Schumacher zum Schluss: «Das, was Lewis Hamilton da heute gezeigt hat, das war seinen Fahrerkollegen gegenüber unsportlich.»

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Ein ums andere Mal stand der Ferrari-Superstar den Rivalen im Weg herum, ohne Not. Die reagierten entsprechend begeistert.

Am diplomatischsten von allen reagierte sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc, der sich am Funk so meldete: «Lasst uns da vorsichtig sein, äh, ich glaube nicht, dass Lewis wusste, dass ich da komme.»

Im Artikel erwähnt

Das nächste Opfer des langsam fahrenden Hamilton: sein britischer Landsmann Arvid Lindblad. Der Racing Bulls-Fahrer musste seine schnelle Runde abbrechen, beteiligt war auch WM-Leader Kimi Antonelli. Lindblad zeterte: «Die zwei gleichen Typen, Mann! Ich weiss nicht, was die da treiben. Die sind einfach dumm, voll in einer schnellen Kurve! Das ist eigentlich sehr gefährlich. Und es war jetzt das zweite Mal.»

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Nun war die Reihe an Carlos Sainz, Tatort: ebenfalls Kurve 12, besser bekannt als Monumental. Der Williams-Fahrer: «Er lässt mich mitten in der Kurve vorbei, es ist immer das gleiche, so gefährlich! Es wäre mühelos für ihn, zwei Meter weiter links zu fahren, aber strengt sich wirklich nicht an.»

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Und dann war da noch Audi-Fahrer Nico Hülkenberg, der die Hamilton-Blockage im letzten Teil der Bahn zu spüren bekam. «Das ist einfach nur fies», sagte der Audi-Fahrer am Funk.

Im zweiten Training dann ein Duell Hamilton gegen Tsunoda. Der Japaner explodierte am Funk: «Was macht dieser Kerl nur?» Da nützte es auch nichts mehr, dass Hamilton auf gleiche Höhe zog, um eine entschuldigende Geste zu machen.

Hamilton ging mit keiner Silbe auf die ganzen haarigen Moment ein und meinte nur: «Die Strecke macht Spass, und das erste Training war ein gutes Fundament für unsere Arbeit. Je länger der Tag dauerte, desto mehr Mühe hatte ich, den Wagen im besten Arbeitsfenster zu halten. Wir müssen in Sachen Fahrzeugbalance zulegen.»

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Scuderia Ferrari HP

16

26

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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