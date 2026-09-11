Mike Krack über Fernando Alonso: «Der Sport braucht jemanden wie ihn»

Wie und vor allem wo geht es weiter für Fernando Alonso? Der Spanier lässt seine Zukunft ab dem kommenden Jahr, also für die Saison 2027, bislang im Unklaren. Die wahrscheinlichsten Optionen: Er fährt weiter in der Formel 1 für Aston Martin. Er übernimmt eine andere Rolle im Team. Oder er fährt für Aston Martins Langstrecken-WM-Team. Dass auch die WEC eine Option sei, bestätigte Alonso am Donnerstag vor seinem Heim-GP in Madrid .

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Alonso machte klar: Er braucht mehr Zeit, bis er eine Entscheidung verkündet. Und die Entscheidungen ist von bestimmten Faktoren abhängig, darunter dem Reglement und entsprechend er Fahrbarkeit der Boliden in der kommenden Saison. Bleibt das Reglement, wie es ist, bedeutet das etwa, dass die Formel 1 Fernando Alonso in aktiver Fahrerrolle verliert?

Aston Martin will mit ihm weitermachen

Alonsos Chief Trackside Officer bei Aston Martin, Mike Krack, sagte am Freitag in Madrid: «Fragt ihn am besten selbst, wie ernst es ihm damit ist. Letztendlich war doch immer klar, dass das Team weitermachen will. Ich glaube, das haben wir die ganze Zeit über deutlich gemacht, aber wir müssen respektieren, wie Fernando darüber denkt. Wir müssen die Zeit respektieren, die er sich nehmen möchte. Und wie ich bereits gesagt habe, sind wir zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung für alle finden können. Und jetzt heißt es abwarten. Er muss sich entscheiden, und dann machen wir weiter.»

Die Wunschliste des zweifachen Weltmeisters ist konkret und umfangreich. Krack: «Er hat deutlich gemacht, dass es nicht nur eine einzige Sache ist, die er gerne geändert sehen würde. Ich denke, der Sport braucht jemanden wie ihn. Ich glaube, wir alle würden uns sehr freuen, wenn Fernando weitermachen würde. Und was getan werden kann, um dem gerecht zu werden, wird meiner Meinung nach auch getan werden. Und dann hoffe ich, dass wir zu einer guten Lösung kommen und weitermachen können.»

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