WM-Spitzenreiter Jorge Martin rettete sich ins Q2: «Komplett am Limit»

Beim Zeittraining der MotoGP auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli entschied eine halbe Sekunde über die gesamte Besetzung für den direkten Q2-Einzug am Sprint-Samstag. Bemerkenswert: Mit dem abwesenden Ai Ogura und Raul Fernandez auf P12 landeten in Misano nur zwei Aprilia direkt im Q2. Während Marco Bezzecchi lieferte und mit der Bestzeit auch Marc Marquez übertrumpfte, fand sich Jorge Martin «nur» an zehnter Stelle wieder. Eine gute halbe Sekunde verlor der «Martinator» auf seinen Teamkollegen aus Italien.

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Wo liegen die Unterschiede? Martin antwortete: «Wenn man die Daten von Marco und mir hier vergleicht, dann gibt es nicht die eine entscheidende Stelle. Es sind sehr kleine Unterschiede, die sich über die gesamte Runde verteilen.»

Martin gestand: «Der eigentliche Punkt ist unser Stil. Ich wusste, dass ich es hier nicht leicht haben würde, auf einer Strecke, die so viel mehr Haftung bietet als die Kurse zuletzt. Dass es mich aber so hart trifft – damit habe ich nicht gerechnet. Mit dem weichen Reifen ändert sich die Balance sehr deutlich, darauf war ich so nicht eingestellt – und das ist es, worauf wir reagieren müssen.»

Noch-MotoGP-Tabellenführer Jorge Martin Foto: Gold and Goose Noch-MotoGP-Tabellenführer Jorge Martin © Gold and Goose

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Der Champion von 2024 und Noch-Tabellenführer weiter: «Im Attacke-Modus trifft es mich hart. Ich war komplett am Limit und habe sehr viel riskiert, um eine gute Rundenzeit zu schaffen. Ich war am Ende aber noch weit davon entfernt, was ich eigentlich herausfahren kann. Natürlich bin ich damit nicht zufrieden, aber so haben wir das Beste herausgeholt – jetzt müssen wir arbeiten.»

Eine Notiz am Rande: Jorge Martin testete zu Beginn des Zeittrainings die neue Radio-Funktechnik, die ab 2027 bei allen Fahrern zum Einsatz kommen soll. Im Laufe der Session entledigte sich der Aprilia-Pilot aber der neuen Technik. Martin: «Ich find das System generell gut, aber heute hat es mich etwas behindert. Ich wollte meine volle Konzentration behalten – also habe ich es entfernt.»

Die Ausgangslage vor dem 14. Sprint des Jahres am Samstag: Martin, der 19 Punkte Vorsprung hat, wird damit in jedem Fall auch als Spitzenreiter in den San-Marino-GP gehen. Gelänge Martin im Sprint ein Podestplatz, während Bezzecchi und Marquez leer ausgingen – würde Martin Italien in jedem Fall als WM-Führender verlassen.