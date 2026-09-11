Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Frührentner Pol Espargaro (KTM) nach Platz 9: «Es war unglaublich!»

Der spanische Red-Bull-KTM-Testfahrer Pol Espargaro sorgte mit Platz 9 am Freitagnachmittag in Misano für eine fette Sensation und erntete aus der MotoGP-Gemeinde großen Applaus.

MotoGP

Pol Espargaro
Pol Espargaro
Foto: Gold & Goose
Pol Espargaro
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Pol Espargaro preschte im Zeittraining der MotoGP am Freitagnachmittag in Misano Adriatico sensationell auf Platz 9 und stellte somit die direkte Qualifikation für das Q2 am Samstag sicher. Der mittlerweile 35-jährige KTM-Testfahrer verlor auf die Bestzeit von Aprilia-Hausherr Marco Bezzecchi nur 0,530 Sekunden – und er war schneller als seine Markenkollegen Enea Bastianini (11.) und Brad Binder (15.).

Werbung

Werbung

Als der Wahl-Andorraner nach der vollbrachten Großtat die Box ansteuerte, wurde er davor bereits von einem strahlenden Renn-Boss Pit Beirer und der Crew empfangen – schnell waren dann auch eine seiner Töchter sowie Gattin Carlotta zur Stelle und herzten den jüngeren der Espargaro-Brüder. «Ich kann nicht erklären, warum und wie das passiert ist», stellte Pol zunächst mit einem Lachen fest.

Pol Espargaro: «Oh mein Gott, rettet mich!»

Espargaro sagte auch: «Es war schon verrückt. Als ich die erste 1:30,8er-Zeit fuhr, dachte ich, das geht hier einfach nicht mehr schneller. Ich habe dann auch zu meinem Crew-Chief Manuel gesagt, da geht nicht mehr. Es war verrückt – es fühlte sich so gefährlich an, ich war in Sturzgefahr. Dann ging ich wieder mit Pedro auf die Piste und plötzlich war dann auch noch Marc direkt vor Pedro. Ich dachte mir nur: Hinter Marc und Pedro – oh mein Gott, rettet mich! Es war dann ein tolles Erlebnis, einfach ein gutes Gefühl. Wenn man hinter der Gegenwart und der Zukunft der MotoGP-WM fährt, ist es ein unglaubliches Gefühl. Als ein Fan der MotoGP war es ein wirklich krankes Gefühl – es war so unglaublich!»

Im Artikel erwähnt

Aber wie war so eine Zeit möglich für einen MotoGP-Frührentner? Espargaro: «Pedro bremst sehr spät, er fährt die Linien aber derart sauber. Man muss es also nur kopieren – wenn man jemanden vor sich hat, der Fehler macht, dann ist eine gute Runde nicht möglich. In Aragon war ich hinter Fabio Quartararo. Bei ihm wusste ich, dass er die Linien sehr sauber fährt, nichts Verrücktes macht, sauber ans Gas geht und die Radien gut durchzieht. Und hier konnte ich es dann auch hinter Pedro schaffen.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

1:30,144

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+0,103

03

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,185

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+0,241

05

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

21

+0,271

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+0,344

07

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

24

+0,496

08

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

27

+0,510

09

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

44

23

+0,530

10

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+0,546

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM