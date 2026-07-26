Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari) enttäuscht: Nur Fünfter, schon wieder eine Strafe

Fans von Lewis Hamilton hatten im Ungarn-GP ein Deja-vu! Der Ferrari-Pilot bekam schon wieder eine Strafe, fiel so eine Position zurück. Es wirkt derzeit wie verhext: Fehler und Strafen bei Lewis!

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Ungarn
Lewis Hamilton in Ungarn
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Ungarn
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eigentlich ist der Ungarn-GP Lewis Hamiltons Paraderennen. Der siebenmalige Weltmeister siegte hier achtmal, fuhr neunmal auf die Pole. Doch in diesem Jahr wollte ihm sein geliebter Hungaroring nicht so richtig Gutes tun.

Werbung

Werbung

Am Samstag im Qualifying war Lewis Hamilton Zweiter geworden, hatte die Pole haarscharf verpasst. Weil er allerdings Oscar Piastri auf dessen schneller Runde im Weg gestanden hatte, bekam er eine Startplatzstrafe von drei Positionen. Entsprechend ging der Ferrari-Pilot als Fünfter ins Rennen. Und da landete er am Ende auch wieder.

Mit einem starken Start (oder eher einem schwachen Start von Leclerc auf alten Reifen) zog er an seinem Teamkollegen vorbei. Mit einem Undercut-Versuch schob sich Hamilton nach dem ersten Stint vor Max Verstappen (Red Bull Racing), wurde dann aber auf der Strecke von ihm überholt.

Im Artikel erwähnt

In der engen Boxenstoppphase unter Virtuellem Safety-Car, das Oscar Piastri mit seinem Getriebeschaden ausgelöst hatte, kam Hamilton nahezu zeitgleich aus der Boxengasse, wie Mercedes-Pilot Kimi Antonelli über Start-Ziel die Safety-Car-Linie passierte. Hamilton wähnte sich im Vorteil, gab Gas – und gab dann aber wieder die Position zurück, da wohl doch Antonelli die Nasenspitze vorn hatte. Eine Untersuchung konnte er so vermeiden.

Werbung

Werbung

Zu schnell in der Boxengasse

Doch dann schlug wie am Samstag das Strafen-Gespenst zu! Hamilton war in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen, bekam fünf Sekunden Strafe auf sein Rennergebnis drauf. So wurde aus seinem vierten Platz nur ein Rang 5. Das offizielle Dokument der FIA zeigte im Nachhinein: Hamilton wurde mit 80,1 km/h in der Boxengasse «geblitzt», war also nur 0,1 km/h zu schnell. Bitter!

Hamilton sagte nach dem Rennen: «Ich bin dem Team dankbar, weil sie wirklich eine großartige Arbeit in der ersten Hälfte geleistet haben. Meine letzten drei Rennen waren nicht gut. Viele Fehler. Ich habe in Silverstone einen Fehler gemacht. Und viele Strafen in den letzten Rennen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien