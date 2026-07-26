Kevin de Haan auf P1, Sebastian Frotscher bester Deutscher vor Rico Vetter

Im ersten Rennen der IRRC Supersport musste sich Kevin de Haan noch Marek Cerveny um wenige Zehntelsekunden geschlagen geben. Im zweiten Lauf, vor dem die Strecke kurz vor dem Start eingenässt wurde, konnte dem niederländischen Yamaha-Fahrer niemand gefährlich werden. Ab der zweiten Runde fuhr er seinen Kontrahenten auf und davon. Im Ziel hatte er einen Vorsprung von über elf Sekunden.

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Dahinter landeten im von neun auf acht Runden verkürzten Rennen mit Matej Vit, Petr Najman und Titelverteidiger Cerveny drei tschechische Triumph-Piloten. Der britische Suzuki-Pilot Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck), der nach dem ersten Umlauf noch an dritter Stelle gelegen war, konnte sich knapp vor Manxman Jamie Williams (Suzuki) und dem Schweizer Mauro Poncini (Yamaha) als Fünfter ins Ziel retten.

Bester Deutscher wurde wie in Lauf 1 Johnsons Teamkollege Sebastian Frotscher (Yamaha) als Neunter. Nur einen Platz hinter ihm überquerte Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI), der das erste Rennen mit einem Kupplungsschaden an seiner Kawasaki vorzeitig beenden musste, die Ziellinie. Robert Rohde (Honda, Rossdörfer Racing Team) und Jonas Stracke (Yamaha, Hepelmann Motorsport) wurden 12. bzw. 13.

Ergebnis IRRC Supersport, Rennen 2, Chimay, 26.07.

1. Kevin de Haan (NL)*, Yamaha, 8 Runden in 14:26,490 min. 2. Matej Vit (CZ), Triumph, 11,575 sec zur. 3. Petr Najman (CZ), Triumph, +20,391 sec. 4. Marek Cerveny (CZ), Triumph. 5. Gary Johnson (GB), Suzuki. 6. Jamie Williams (GBM), Suzuki. Ferner: 7. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 10. Rico Vetter (D), Kawasaki. 12. Robert Rohde (D)*, Honda. 13. Jonas Stracke (D), Yamaha. *Gastfahrer (keine Punkte)

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Zwischenstand IRRC Supersport (nach 6 von 10 Rennen)

1. Cerveny, 132 Punkte. 2. Najman, 115. 3. Vit, 92. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 87. 5. Johnson, 74. 6. Poncini, 61. Ferner: 8. Vetter, 41. 9. Frotscher, 37. 11. Stracke, 26.17. Klaus Moritz (D), Honda, 6.