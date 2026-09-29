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Lewis Hamilton (Ferrari): Tod seines Hundes Roscoe noch nicht überwunden

Am 29. September 2025, also heute vor einem Jahr, teilte Ferrari-Superstar Lewis Hamilton via Instagram mit, dass er seinen Hund Roscoe verloren habe. Das schmerzt den Rennfahrer noch immer.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton mit Roscoe
Lewis Hamilton mit Roscoe
Foto: XPB
Lewis Hamilton mit Roscoe
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Lewis Hamilton meldete sich auf Instagram am 29. September 2025 so zu Wort: «Nachdem er vier Tage lang an lebenserhaltenden Massnahmen hing und mit aller Kraft gekämpft hatte, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden. Er hat bis zum Schluss nie aufgehört zu kämpfen.»

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«Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund geteilt zu haben. Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in Ehren halten.»

«Obwohl ich Coco verloren hatte, musste ich noch nie einen Hund einschläfern lassen, obwohl ich weiss, dass meine Mutter und viele enge Freunde dies schon tun mussten. Es ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, und ich fühle mich allen, die den Verlust eines geliebten Haustieres erlebt haben, tief verbunden. Obwohl es so schwer war, war es einer der schönsten Teile meines Lebens, ihn zu haben, ihn so tief zu lieben und von ihm zurückgeliebt zu werden.»

Im Artikel erwähnt

Lewis Hamilton adoptierte Roscoe 2013, später kam die Hündin Coco hinzu (2020 verstorben). Im August 2025 legte sich der Engländer den Golden Retriever Halo zu.

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Jetzt, ein Jahr danach, schreibt Hamilton zum Todestag: «Es ist nun ein Jahr her, seit Roscoe von uns gegangen ist. Es ist schwer, ohne meinen besten Freund zu sein, und es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, er wäre bei mir. Ich denke jeden Tag an ihn und an Coco, und so traurig ich auch bin, dass sie nicht mehr da sind, bin ich doch so dankbar für die Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe, und dafür, dass sie Teil meines Lebens waren. Sie haben mich in einigen der glücklichsten Momente meines Lebens begleitet.»

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«Heute schaue ich mir diese Fotos und Videos an, lache und lächle über das ganze Gesicht, während ich mich an diese Momente erinnere. So viele von euch haben das Gleiche durchgemacht und mir mit Liebe und Unterstützung zur Seite gestanden. Es bedeutet mir so viel, zu wissen, wie sehr Roscoe geliebt wurde. Ruht in Frieden, ihr Lieben, ich werde euch immer lieben.»

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