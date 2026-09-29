CB750 Hornet als Mittelklasse-Sportler: Honda zeigt Studie auf Modemesse

Onitsuka Tiger, eine japanische Modemarke, die sich selbst als «Premium-Lifestyle-Label» beschreibt, trat dieser Tage bei der Mailänder Modewoche an. Nichts Ungewöhnliches für eine Bekleidungsmarke, ungewöhnlich ist jedoch die Partnerfirma, mit der die Japaner dies taten: Unter dem Namen «Mid Sports Concept» zeigte Honda in Kooperation mit dem Bekleidungslabel einen Mittelklassesportler und gab mit diesem gleichzeitig einen Ausblick darauf, wie sich die Marke aus Hamamatsu eine CB750R vorstellen dürfte. Anders als der Namenszusatz «Concept» nahelegt, kommt die Designstudie zwar in Knallgelb lackiert, jedoch ohne das übliche Ornat von Showmodellen daher. Stattdessen wirkt die Gestaltung des vollverkleideten Mittelklassesportlers seriennah.

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Bislang besteht Hondas Mittelklassefamilie aus der CB750 Hornet und der XL750 Transalp. Als Basis der Sportler-Konzeptstudie dient der Mittelklasse-Roadster, auf dessen Reihentwin mit 755 ccm die Präsentationsfotos Hondas hinweisen. Auch der Stahlrahmen gleicht auf den ersten Blick jenem des Mittelklasse-Bestsellers bis ins Detail. Auch der Heckrahmen ist, wenn auch teilweise verkleidet, offenbar dem des Roadsters entnommen. Alleinstellungsmerkmal der Mid Sports Concept sind jedoch eine eigenständige Schwinge, eine eigene Vorderradgabel und radial verschraubte Brembo-Bremszangen. In der Hornet kommt das Reihenzweizylinder-Triebwerk auf 92 PS bei 9.500/min und bringt 75 Nm Drehmoment auf die Kette. Das alles bei einem Gewicht vollgetankt von 192 kg. In diesem Bereich würde sich mutmaßlich auch eine spätere CB750R bewegen.

Derzeit besteht Hondas Angebot im Bereich des wichtiger werdenden Marktes der Mittelklassesportler ausschließlich aus Vierzylindermodellen, namentlich der CBR650R und der betagten CBR600RR, die in Deutschland für 11.339 € bzw 13.239 € angeboten werden. Eine CB750R könnte sich aufgrund günstigerer Produktionskosten der Reihentwin-Familie und Synergien mit CB750 Hornet und XL750 Transalp preislich deutlich darunter einordnen; die CB750 Hornet kostet in der Variante ohne E-Clutch 9289 €. Mit einer CB750R zu einem Preis von weniger als 11.000 € hätte Honda eine sehr ernsthafte Konkurrenz zur Yamaha R7 (10.999 €) im Angebot.