Formel 1 in Österreich: TV-Kooperation ServusTV und ORF bleibt als Basis

Die Formel 1 war am vergangenen Wochenende in den Straßen von Baku in Aserbaidschan zu Gast. Das Rennen wurde in Österreich im Programm von ServusTV live übertragen. Der Privatsender aus dem Red Bull Media House wird die Königsklasse für den österreichischen Markt auch in den kommenden Jahren zeigen.

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Auch die Kooperation mit dem staatlichen ORF bleibt aufrecht. Gemeinsam übertragen der Salzburger Privat-Kanal und der ORF im Programm von ORF 1 weiter die Rennen und diverse Trainingssessions. Die neue Kooperation wurde nun bis 2029 verlängert. Diese spezielle Konstellation hat sich für beide Anstalten in den vergangenen Jahren bewährt und beidseitig starke TV-Quote.

Dazu ist die Kooperation auch für beide Sender wirtschaftlich gut darstellbar. ServusTV hatte den Vertrag bereits im Juni verlängert, jetzt wurden auch die Verlängerung des Abkommens mit dem ORF verkündet.

Neu ist allerdings die Verteilung der Events zwischen ServusTV und ORF: Im öffentlich-rechtlichen Programm werden künftig elf Grands Prix zu sehen sein. Im kommenden Jahr ist darunter auch wieder der Grand Prix von Österreich, der am 11. Juli 2027 auf dem Red Bull Ring in Spielberg über die Bühne gehen wird.

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13 Rennen werden 2027 bei ServusTV zu sehen sein, wo in Österreich ja auch die MotoGP-WM im Programm ist. Das Heimrennen in der Steiermark wird zudem innerhalb der Vertragszeit bis 2029 noch ein zweites Mal im ORF übertragen. Zur Erinnerung: 2026 war der Österreich Grand Prix exklusiv bei ServusTV zu sehen.

ServusTV ist in Österreich seit der Saison 2021 Hauptrechtehalter der Formel 1 und teilt sich diese seit damals auch mit dem ORF als Sub-Partner.

In Deutschland ist der Pay-TV-Sender Sky der TV-Hauptrechtehalter. Der Kölner Privatsender RTL zeigt einzelne Rennen im frei zugänglichen Fernsehen. Seit der Fusion von Sky und RTL gibt es hier ja eine Partnerschaft unter einem Dach.