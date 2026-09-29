Thomas Eder vor WM-Finale in Oschersleben: «Muss ich mich dazu zwingen»

Am ersten Oktober-Wochenende tritt Thomas Eder beim Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben erstmals vor heimischem Publikum als Seitenwagen-Fahrer an. Besonders aufgeregt ist er vor dieser Premiere nicht. «Was meine Nervosität anbelangt wird sie ähnlich sein, wie bei anderen Rennen auch», gibt sich Eder gegenüber SPEEDWEEK.com gelassen.

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Obwohl er bei seiner ersten WM-Veranstaltung in Cremona mit zwei neunten Plätzen aufhorchen ließ und in Assen diese Ergebnisse mit einem siebenten und zehnten Rang bestätigen konnte, war sich der 41-jährige Deutsche bewusst, dass er am Seitenwagen etwas ändern muss, um seinen Rückstand auf die Spitze weiter zu verringern.

«Die Position der Lenkerstummel ist bei meinem Gespann fast wie bei einer Solo-Maschine. Das kommt mir zwar entgegen, ist aber alles andere als optimal. Ich habe bei meinen Kollegen gesehen, dass der Lenker bei ihnen viel steiler steht, deshalb haben wir uns entschlossen, für die Rennen in Oschersleben den Umbau zu wagen.»

Thomas Eder nimmt im Gespann von Patrick Werkstetter Maß Foto: Helmut Ohner Thomas Eder nimmt im Gespann von Patrick Werkstetter Maß © Helmut Ohner

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Ohne vorher getestet zu haben, gehen Thomas Eder und sein Beifahrer Kevin Kölsch ins WM-Finale. «In der Theorie sollte es eine Verbesserung bringen, ob es in der Realität dann auch so ist, werden wir sehen. Ich muss mich einfach dazu zwingen. Um vor Ort letzte Anpassungen machen zu können, haben wir uns auch für den Northern Sidecar Cup eingeschrieben.»

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Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben Freitag, 2. Oktober 13.35 - 14.05 Uhr Freies Training 17.05 - 17.35 Uhr Freies Training Samstag, 3. Oktober 10.15 - 10.45 Uhr Zeittraining 16.15 - 16.55 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 20. September 09.40 - 09.55 Uhr Warm Up 14.20 - 15.20 Uhr Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen