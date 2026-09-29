Thomas Eder vor WM-Finale in Oschersleben: «Muss ich mich dazu zwingen»
Vor seinem ersten Heimrennen als Seitenwagen-Pilot wurde an der ARS Yamaha des Deutschen Thomas Eder noch schnell ein Umbau vorgenommen, von dem er sich eine deutliche Verbesserung verspricht.
Am ersten Oktober-Wochenende tritt Thomas Eder beim Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben erstmals vor heimischem Publikum als Seitenwagen-Fahrer an. Besonders aufgeregt ist er vor dieser Premiere nicht. «Was meine Nervosität anbelangt wird sie ähnlich sein, wie bei anderen Rennen auch», gibt sich Eder gegenüber SPEEDWEEK.com gelassen.
Obwohl er bei seiner ersten WM-Veranstaltung in Cremona mit zwei neunten Plätzen aufhorchen ließ und in Assen diese Ergebnisse mit einem siebenten und zehnten Rang bestätigen konnte, war sich der 41-jährige Deutsche bewusst, dass er am Seitenwagen etwas ändern muss, um seinen Rückstand auf die Spitze weiter zu verringern.
«Die Position der Lenkerstummel ist bei meinem Gespann fast wie bei einer Solo-Maschine. Das kommt mir zwar entgegen, ist aber alles andere als optimal. Ich habe bei meinen Kollegen gesehen, dass der Lenker bei ihnen viel steiler steht, deshalb haben wir uns entschlossen, für die Rennen in Oschersleben den Umbau zu wagen.»
Ohne vorher getestet zu haben, gehen Thomas Eder und sein Beifahrer Kevin Kölsch ins WM-Finale. «In der Theorie sollte es eine Verbesserung bringen, ob es in der Realität dann auch so ist, werden wir sehen. Ich muss mich einfach dazu zwingen. Um vor Ort letzte Anpassungen machen zu können, haben wir uns auch für den Northern Sidecar Cup eingeschrieben.»
Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben
Freitag, 2. Oktober
13.35 - 14.05 Uhr
Freies Training
17.05 - 17.35 Uhr
Freies Training
Samstag, 3. Oktober
10.15 - 10.45 Uhr
Zeittraining
16.15 - 16.55 Uhr
Start Sprintrennen (12 Rdn.)
Sonntag, 20. September
09.40 - 09.55 Uhr
Warm Up
14.20 - 15.20 Uhr
Start Hauptrennen (21 Rdn.)
WM-Stand nach 10 von 12 Rennen
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
202,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
177
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
177
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
107,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
76
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
72
7.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
51,5
10.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
32
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
15.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
29
16.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
28
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
19.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
20.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
21.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
22.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
8,5
23.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
24.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
25.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
5
26.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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