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Lewis Hamilton zur Ferrari-Strategie: «Ins Casino geh ich mit denen nicht»

Was für ein Rennen für Lewis Hamilton! Der Ferrari-Star im Bahrain-GP in Malaysia bisweilen auf P18 und eine Minute hinter dem Leader, am Ende aber Dritter. Hamilton kann’s selber kaum glauben.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton lässt sich von seiner Truppe für Platz 2 feiern
Lewis Hamilton lässt sich von seiner Truppe für Platz 2 feiern
Foto: XPB
Lewis Hamilton lässt sich von seiner Truppe für Platz 2 feiern
© XPB

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Was ist Lewis Hamilton vor dem Start wohl durch den Kopf gegangen? Verstappen und das Mercedes-Duo auf Intermediates, naheliegend, beim stellenweise noch patschnassen Sepang International Circuit, Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc aber mit weichen Slick-Reifen.

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Lewis holt ein wenig aus: «Das Auto fühlte sich im Qualifying grossartig an. Es war fabelhaft, den zweiten Startplatz zu erreichen, und wir waren alle richtig aufgekratzt.»

«Ich und meine Ingenieure waren bis etwa 23.30 Uhr hier an der Strecke, um alles durchzugehen, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich im Rennen für uns die Gelegenheit bot, Max einen guten Kampf zu liefern.»

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«Dann kam der Regen, dann kam das grosse Chaos, als viele Fahrer schlagartig Motorleistung verloren. Ich musste sogar auf der Strecke anhalten und das Auto neu starten. Und dann landeten wir alle in der Boxengasse, um ein wenig Ruhe ins Chaos zu bringen und an den Antriebseinheiten zu arbeiten.»

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«Die Wartezeit war recht lang, und natürlich haben wir darüber diskutiert, auf welchen Reifen wir ins Rennen gehen sollten. Und ich sagte: ‘Schaut, es gab schon sehr viel Gischt auf den Runden zur Startaufstellung.’»

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«Ich ging in die Boxengasse hinaus, schaute auf den Boden und sah: Es ist immer noch ziemlich nass. Also ging ich zur Boxenmauer und sagte meinen Jungs: «Es ist immer noch ziemlich nass.» Und sie sagen: ‘Ja, aber weil es so lange gedauert hat, wird es auf jeden Fall schnell abtrocknen und vielleicht sind wir schon jetzt in der Übergangsphase.’»

«Jedenfalls haben wir als Team schliesslich die weichen Reifen genommen und als wir am Ende der Boxengasse waren und die Anderen ihre Heizdecken abgenommen haben und auf Intermediates waren, wusste – wir haben jetzt ein Problem.»

«Und als wir herausfuhren, kam diese ganze Gischt aus dem Heck von Max' Auto und ich dachte: ‘Okay, ich bin erledigt. Mein Rennen ist wirklich in Schwierigkeiten.’»

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«Aber nun war nichts mehr zu machen, wir waren auf der Einführungsrunde, wir mussten damit leben. Gefühlt jeder hat mich überholt, und nun wollten sie mich reinholen. Ich dachte mir: Noch mehr Rückstand? Dann kann ich ja gleich draussen bleiben. Also funkte ich zurück: ‘Lasst uns weitermachen, bis die Strecke trocken ist.’»

«Und als es dann trocken war, fühlte sich das Auto wieder so gut an, dass ich die Leute ein- und überholte. Wie in der Quali lag der Wagen wunderbar. Dann kamen wirklich gute Boxenstopps von meinen Jungs und eine gute Strategie.»

«Aber dass wir am Ende auf das Podium zurückkehren würden, das hätte ich nie gedacht. Ich bin sehr dankbar.»

Hamilton war zu Beginn des Grand Prix am Funk zu hören: «Nein, lasst uns das Risiko eingehen.» Letztlich blieb ihm wenig Anderes übrig. Aber wie will Hamilton künftig da mit seiner Mannschaft umgehen. Lewis leistet sich einen Scherz: «Also ins Casino geh ich mit denen nicht.»

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Dann wird er wieder ernst: «Wir werden auf jeden Fall einen offenen Dialog führen. Ich bin wirklich so stolz auf mein Team. Die Mechaniker jedes Wochenende, die Arbeit, die sie leisten, die Ingenieure, die jedes Wochenende zur Rennstrecke kommen, das Catering, wirklich jeder bei Ferrari gibt sein Bestes. Ihr Herz ist am richtigen Fleck.»

«Wir haben definitiv Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen, und wir leugnen das nicht. Also werden wir ein konstruktives Gespräch führen, uns neu formieren, die positiven Aspekte dieses Wochenendes mitnehmen, und nächste Woche nehmen wir es erneut mit unseren Pistenrivalen auf.»

«Ich dachte, wie gesagt, dass sich heute vielleicht eine Chance bietet, gegen Max um den Sieg zu kämpfen – vielleicht können wir das nächste Woche in Singapur nachholen.»

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