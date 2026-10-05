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Max Verstappen/Lewis Hamilton im Kriechgang wegen FIA: «Wie mit Lego-Autos»

Das waren verrückte Momente zu Beginn dieses Bahrain-GP in Malaysia: zahlreiche Autos mit Software-Problemen, auch Verstappen und Hamilton aus Startreihe 1 betroffen. Die zwei Stars über jene Momente.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Lewis Hamilton
Max Verstappen und Lewis Hamilton
Foto: XPB
Max Verstappen und Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Was für ein Stotterstart in diesen Bahrain-GP 2026, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie da zu sehen erhielten – einige Rennwagen wurden immer langsamer, blieben teils sogar stehen, die anderen Piloten wussten nicht, ob sie die Betroffenen nun überholen dürfen oder nicht, bevor ihr eigener Wagen Mucken machte, ein heilloses Durcheinander.

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Später stellte sich heraus: Schuld war ein Software-Problem, ein für alle einheitliches Programm, dass die Spezialisten des Autosport-Weltverbands FIA zusammen mit den Motorherstellern entworfen hatten – um die Leistung der Antriebseinheiten zu drosseln, wenn die Bahn nass ist.

Das Problem jetzt: Rennställe und FIA hatten kaum Gelegenheit, die 2026er Rennwagen auf nasser Bahn zu fahren, denn sonst wäre schnell klar geworden, was nun in aller Öffentlichkeit deutlich wurde: Diese Software ist fehlerhaft.

Im Artikel erwähnt

In der Pause bis zum neuen Start wurden die Antriebseinheiten anders programmiert, dann liefen die Wagen problemlos.

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Aus Fahrersicht haben zwei Betroffene aus der ersten Reihe, Max Verstappen und Lewis Hamilton, über die kuriosen Szenen auf dem Sepang International Circuit gesprochen.

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Max beginnt: «Das Problem ist, diese Motoren sind so unfassbar kompliziert, und es wird mit sehr viel Software gearbeitet. Und wenn dann etwas vorfällt … Na jedenfalls war ich der Auslöser von allem, ich wurde immer langsamer, dann guckte ich in den Rückspiegel, sah die Fahrer hinter mir und dachte: ‘Nanu, warten die jetzt alle auf mich oder was ist da los? Es fühlte sich an wie das Lego-Rennen, das wir als Fahrerparade in Silverstone hatten.»

Lewis Hamilton warf ein: «Ja, wir hatten ungefähr die gleiche Geschwindigkeit.»

Max weiter: «Selber Speed, genau. Es war verrückt. Irgendwann waren wir zu fünft nebeneinander auf der Geraden, weil wir nicht verstehen konnten, was mit unseren Autos los war und die nicht betroffenen Fahrer nicht verstanden, womit wir es zu tun haben und wieso wir so langsam sind. Dann habe ich noch eine Einführungsrunde gefahren und ungefähr acht Autos im Kriechgang entdeckt, dich auch, Lewis.»

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Hamilton: «Was heisst da Kriechgang? Ich musste auf der Strecke anhalten, das Auto und den Motor abstellen und komplett neu starten, so wie man einen Computer runter und wieder hochfährt. Ich hatte das noch nie zuvor gemacht.»

Max: «Ja, was soll man sagen? Ich meine, das ist nicht das, was wir von unserem Sport wollen, oder?»

Lewis: «Nein, wirklich nicht, und ich hoffe, es wird eine Lehre daraus gezogen.»

Auf die Frage, was denn im Detail los war mit seinem Auto, antwortete Verstappen: «Es ging einfach nichts mehr, das war das Problem. Ich kroch mit ungefähr 35 km/h diese Bergauf-Passage hoch und verlor ständig an Geschwindigkeit. Und wenn du so langsam fährst oder die Drehzahl zu niedrig ist, aus welchem Grund auch immer, dann geht die Antriebseinheit aus. Normalerweise dauert es ein oder zwei Sekunden, und die Leistung kommt zurück. Das hatte ich im Grunde auch am Anfang.»

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«Aber aus irgendeinem Grund hat das in der ersten Runde nicht funktioniert, in der zweiten war das Problem noch immer da, wenn auch nicht mehr so übel. Dann konnten wir das beheben. Ich hatte in diesem Jahr schon ein paar Mal einen schlechten Start, aber dieses Mal hätte es bedeutet, dass ich das Rennen verliere.»

Die FIA hat eine umfassende Untersuchung angekündigt, in enger Zusammenarbeit mit den Rennställen, damit sich dieses Problem nicht wiederholt.

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