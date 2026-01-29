Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford) atmet auf – Ersatzteile angekommen!

Isack Hadjar hat den Test von Red Bull Racing ein wenig durcheinander gewirbelt mit seinem Unfall. Aber Champion Max Verstappen kann aufatmen: Ersatzteile in Spanien angekommen!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Isack Hadjar vor seinem Unfall
Isack Hadjar vor seinem Unfall
Foto: Red Bull Content Pool
Isack Hadjar vor seinem Unfall
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kann wie erhofft den 30. Januar als letzten Barcelona-Testtag nutzen. Am Abend des Donnerstags sind aus dem Rennwagenwerk von Milton Keynes Ersatzteile geliefert worden.

Werbung

Werbung

Die fleissigen Mechaniker von Red Bull Racing werden nun den Rennwagen des Typs RB22 vorbereiten, damit der 71-fache GP-Sieger um 9.00 Uhr am Freitag die Arbeit aufnehmen kann.

Crash von Isack Hadjar

Das Red Bull Racing-Programm war ein wenig durcheinander gebracht worden, weil der 21-jährige Franzose Isack Hadjar am 27. Januar den RB22 neben die Bahn gesetzt hatte. Daraufhin legte der Rennstall eine Zwangspause ein.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Beschädigt war vor allem das Heck des Autos – Aufhängungen geknickt, Heckflügel schräg geschlagen, Aufprallstruktur hinten kaputt.

Werbung

Werbung

Bislang konnte Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erst 27 Runden drehen, am Dienstagmorgen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien