Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford) atmet auf – Ersatzteile angekommen!
Isack Hadjar hat den Test von Red Bull Racing ein wenig durcheinander gewirbelt mit seinem Unfall. Aber Champion Max Verstappen kann aufatmen: Ersatzteile in Spanien angekommen!
Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kann wie erhofft den 30. Januar als letzten Barcelona-Testtag nutzen. Am Abend des Donnerstags sind aus dem Rennwagenwerk von Milton Keynes Ersatzteile geliefert worden.
Die fleissigen Mechaniker von Red Bull Racing werden nun den Rennwagen des Typs RB22 vorbereiten, damit der 71-fache GP-Sieger um 9.00 Uhr am Freitag die Arbeit aufnehmen kann.
Crash von Isack Hadjar
Das Red Bull Racing-Programm war ein wenig durcheinander gebracht worden, weil der 21-jährige Franzose Isack Hadjar am 27. Januar den RB22 neben die Bahn gesetzt hatte. Daraufhin legte der Rennstall eine Zwangspause ein.
Beschädigt war vor allem das Heck des Autos – Aufhängungen geknickt, Heckflügel schräg geschlagen, Aufprallstruktur hinten kaputt.
Bislang konnte Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erst 27 Runden drehen, am Dienstagmorgen.
