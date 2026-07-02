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Max Verstappen: «Silverstone mit den 2026er Autos? Einfach nur zum Lachen»

Silverstone und die umstrittene Rennwagen-Generation 2026, wie wird zueinander passen? Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen: «Ich hab’ das im Simulator geübt, es war einfach nur zum Lachen.»

Formel 1

Max Verstappen vor Kimi Antonelli auf dem Red Bull Ring
Max Verstappen vor Kimi Antonelli auf dem Red Bull Ring
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen vor Kimi Antonelli auf dem Red Bull Ring
© Red Bull Content Pool

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Zwei Faktoren werden auch beim Traditions-GP in Silverstone zentrale Rollen spielen: der heikle Umgang mit den Pirelli-Reifen und das noch heiklere Energie-Management.

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Denn auf die Formel-1-Fahrer kommt in England eine ziemlich schwierige Aufgabe zu: Auf dem Red Bull Ring in der Steiermark war es ziemlich einfach, die Bord-Batterie mit genügend Saft zu laden, der Pistencharakteristik sei Dank.

Aber Silverstone ist eine ganz andere Kiste, wie Max Verstappen warnt: «Der Red Bull Ring ist für die neuen Rennwagen ziemlich einfach, weil die Strecke mehrere starke Bremszonen aufweist, in denen du Energie sammeln kannst.»

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«Ich sass noch vor dem Österreich-GP im Simulator, um für Silverstone zu üben. Ich liebe diese Strecke, aber als ich in der Sim sass, war das einfach nur zum Lachen. Es fühlte sich wie eine ganz andere Strecke an.»

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«In Silverstone hast du zwar auch lange Geraden, aber dann folgen schnellen Kurven, also kannst du die Batterien nicht richtig aufladen, und dann auf der nächsten Geraden hast du nicht viel zum Verbrauchen. Das wird für alle Piloten schwierig.»

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«Du hast kaum Batterie über die Runde. Das wird sich ganz anders anfühlen als das, was wir aus früheren Jahren von Silverstone gewohnt sind.»

«Am Lenkrad fühlt sich das unnatürlich an. Ich meine, wenn du die Hälfte der Zeit nicht die Gänge nutzen kannst, wie es sein sollte, dann ist das einfach nicht, wie sich Rennsport anfühlen sollte.»

«Das Problem ist halt, dass sich Silverstone und diese Auto fast nicht in Einklang bringen können. Mit Geraden, die in schnelle Kurven münden, kannst du die Batterie nicht gut genug laden. Und wenn du dann nur noch den Verbrenner hast, dann fehlt es einfach an Dampf. Wir werden es also erleben, dass die Autos an Stellen Verlangsamen, wo wir früher durchgepfiffen sind – weil wir elektrische Energie laden müssen und weniger Leistung haben. Besonders aufregend ist das nicht.»

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