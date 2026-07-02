Sturz in Suzuka: BMW-Team verliert wichtigen Stammfahrer

Das AutoRace Ube Racing Team muss die 8 Stunden von Suzuka ohne Hannes Soomer bestreiten. Der Este stürzte beim zweiten und letzten offiziellen Testtag auf dem Suzuka Circuit und verletzte sich dabei an der rechten Schulter. Soomer hat Japan bereits verlassen und befindet sich auf der Heimreise nach Europa, wo er sich einer eingehenden medizinischen Untersuchung unterziehen wird.

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«Es tut mir für das Team und meine Teamkollegen leid. Ich wünsche ihnen alles Gute für das Rennen!», teilte Soomer nach seinem Sturz über seine Social-Media-Profile mit. Damit steht das BMW-Team kurz vor dem Langstreckenklassiker vor einer schwierigen Entscheidung. Aktuell ist noch offen, ob Naomichi Uramoto und Sylvain Guintoli die 8 Stunden von Suzuka zu zweit in Angriff nehmen oder kurzfristig ein dritter Fahrer nominiert wird.

Der eigentliche Ersatzpilot kann nicht einspringen

Die Suche nach einem Ersatz gestaltete sich allerdings kompliziert. Eigentlich übernimmt Jeremy Guarnoni die Rolle des Ersatzpiloten für das AutoRace Ube Racing Team. Der Franzose steht an diesem Wochenende jedoch bereits bei S-Pulse Dream Racing Suzuki unter Vertrag, wo er gemeinsam mit dem Deutschen Jonas Folger an den Start gehen wird. Ein kurzfristiger Wechsel war daher unmöglich.

Hannes Soomer Foto: BMW Hannes Soomer © BMW

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Der Ausfall von Soomer traf das Team zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Beim offiziellen Test gehörte AutoRace Ube Racing Team zeitweise zu den schnellsten Mannschaften und belegte unter anderem Rang vier in der vierten Session des ersten Testtags. Entsprechend hoffnungsvoll blickte die Mannschaft dem Saisonhöhepunkt entgegen.

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Wie lange muss Soomer pausieren?

Wie schwer die Schulterverletzung tatsächlich ist, werden erst die Untersuchungen in Europa zeigen. Deshalb ist derzeit auch offen, ob Soomer beim nächsten Rennwochenende der Euro Moto antreten kann. Die Serie gastiert in vier Wochen in Oschersleben, wo der BMW-Pilot ursprünglich wieder auf seine BMW M1000RR zurückkehren wollte.

Für das AutoRace Ube Racing Team hatte zunächst die Klärung der Fahrerfrage höchste Priorität. Schließlich blieb nur wenig Zeit, um über einen möglichen Ersatz oder einen Start mit lediglich zwei Fahrern zu entscheiden. Schlussendlich einigte man sich darauf, Christophe Ponsson nachzunominieren.