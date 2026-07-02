Max Verstappen zu Ferrari? Bernie Ecclestone: «Hätte er 2025 tun sollen»

Die Ausgangslage ist unverändert: Max Verstappen besitzt bei Red Bull Racing einen Vertrag bis Ende 2028. Dennoch spriessen die Spekulationen, ob der 28-jährige Niederländer nicht doch woanders andocken könnte. Aber wo denn?

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Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich im Rahmen des GP-Wochenendes von Österreich klar zu seinen Piloten Kimi Antonelli und George Russell bekannt. McLaren-CEO Zak Brown hat vor kurzem klargemacht – sie setzen weiterhin auf Lando Norris und Oscar Piastri.

Bleibt als Top-Team nur noch Ferrari. Und genau dorthin hätte Verstappen ziehen sollen – findet «Mr. Formula One» Bernie Ecclestone.

Der inzwischen 95 Jahre alte Brite hat den WM-Lauf in der Steiermark besucht und zur Zukunft von Max Verstappen das hier gesagt: «Wenn ich heute ein Team besitzen würde, dann wäre meine erste Aufgabe, Max um jeden Preis an Bord zu holen. Weil das billiger ist, als zu versuchen, mein Auto zu verbessern.»

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Als Journalisten nachhaken, was er dem Niederländer denn raten würde, fügt Ecclestone hinzu: «Wenn er bleibt, ist es wirklich schwierig, wenn er geht – wohin geht er? Ich für meinen Teil hätte ihm letztes Jahr geraten, zu Ferrari zu gehen.»