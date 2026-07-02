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Lando Norris über Gerüchte zu Verstappen-Teamwechsel: «Ein gutes Zeichen»

Nachdem Mercedes die Gerüchte um eine mögliche Verstappen-Verpflichtung aus der Welt geschafft hat, wird über einen Wechsel des vierfachen Champions zu McLaren spekuliert. Was sagt Lando Norris dazu?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris würde sich über Verstappen im eigenen Team freuen
Lando Norris würde sich über Verstappen im eigenen Team freuen
Foto: Bearne / XPB Images
Lando Norris würde sich über Verstappen im eigenen Team freuen
© Bearne / XPB Images

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Max Verstappen beschäftigt die Formel-1-Gerüchteköche auch nach dem klaren Bekenntnis von Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu seinen aktuellen Schützlingen. Denn der vierfache Weltmeister wird nach der Klarstellung des Wieners mit einem Cockpit beim Weltmeister-Team McLaren in Verbindung gebracht. Der Rennstall aus Woking setzt derzeit auf die Dienste von Champion Lando Norris und Oscar Piastri. Und ersterer hat nicht vor, sein Cockpit in nächster Zeit zu räumen, wie er im Fahrerlager von Silverstone klarstellt.

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«Viele Fahrer wollen zu McLaren wechseln, ich weiss nicht, warum nur über Max gesprochen wird», erklärte der 26-Jährige grinsend. Und etwas ernster fügte er an: «Es ist ein gutes Zeichen, wenn ein vierfacher Weltmeister zum Team wechseln will – wenn das denn stimmt, denn das weiss ich nicht. Es ist eine coole Sache, und ich freue mich immer, wenn ich mit guten Leuten zusammenarbeiten kann.»

Gleichzeitig stellte Norris klar: «Derzeit ist das aber kein Thema, und ich bin gespannt, was in Zukunft passieren wird. Ich werde noch für viele Jahre bei McLaren sein, und ich arbeite auch gut und gerne mit Oscar zusammen.» Tatsächlich betonte McLaren-CEO Zak Brown, dass er vorerst nicht die Absicht hat, etwas am Line-up zu ändern.

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Norris kehrt nach seinem letztjährigen Heimsieg als Weltmeister nach Silverstone zurück. «Das fühlt sich verdammt cool an, aber der WM-Titel ändert nichts, es ist jedes Jahr toll, hierher zu kommen und vor den eigenen Fans, der Familie und den vielen Teammitgliedern Gas zu geben. Ich habe es immer geliebt, hier Rennen zu fahren, seit dem ersten GP-Heimspiel von 2019. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr fühlt es sich vielleicht etwas entspannter an, aber der Wunsch, das Ganze zu wiederholen, ist natürlich trotzdem gross.»

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Auf seine Erwartungen angesprochen, offenbarte der Lokalmatador: «Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich denke nicht, dass das Rennen auf dem Red Bull Ring so viel schlechter war als das vorangegangene in Spanien. Wir waren am Sonntag schneller als Ferrari und langsamer als Red Bull Racing. Aber wir sind derzeit einfach nicht da, wo wir sein wollen. Deshalb sind wir auch nicht so optimistisch wie im vergangenen JAhr. Aber wir sind zuversichtlich, was unsere Podest-Chancen angeht. Wir wollen mit beiden Autos in die Top-3, das ist das Ziel, das ich persönlich auch erreichen will.»

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