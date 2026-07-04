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Max Verstappen Silverstone P7: «Desaster, peinlich, so hat's keinen Sinn»

2025 stellte Max Verstappen in Silverstone seinen Rennwagen auf die Pole-Position, nun muss er mit Startplatz 7 vorliebnehmen. Der vierfache Weltmeister am Funk: «Was für ein Desaster!»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen in Silverstone
Max Verstappen in Silverstone
Foto: XPB
Max Verstappen in Silverstone
© XPB

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17.07.2026 - 13:15

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Von der ersten Runde an war der Wurm drin im Rennauto von Max Verstappen. Schon früh in der Quali zum Traditionsrennen von Grossbritannien meldete sich der 71-fache GP-Sieger am Funk und monierte: «Dieser Motor reagiert einfach nicht normal.»

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Nichts gegen den rechten Bleifuss von Isack Hadjar, aber wenn Max Verstappen regelmässig langsamer ist als der junge Paris, pardon, dann stimmt einfach etwas nicht.

Und so ging es weiter: Verstappen wirkte in Silverstone, als würde er mit einem Mühlstein auf dem Heckflügel herumfahren, und als diese vermurkste Quali dann endlich vorbei war, stöhnte der Silverstone-Sieger von 2023: «Was für ein Desaster! Unfassbar …»

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Danach vertiefte der 28-jährige Niederländer: «Nichts hat funktioniert. Auf der einen Seite ist die Fahrzeugbalance nicht gut genug, auf der anderen Seite sind wir auf den Geraden langsam. Und was meinen Teil der Box angeht, so sind wir überall langsamer.»

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«Das Fiese ist: Wenn du auf den Geraden zu langsam bist, dann musst du mehr Batterie-Leistung nutzen, aber das fällt dir dann im letzten Teil der Runde auf den Kopf. Du kommst dann an den Punkt, dass du überhaupt keine elektrische Energie mehr hast, und dann bist du total angeschmiert.»

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«Wir haben ein Problem mit dem Motor, dem wir nicht auf den Grund gehen können. Und das erzeugt bei mir natürlich ganz viele Fragezeichen, wie wir vorgehen sollen. Das war heute einfach nur peinlich und schlecht. Und wenn wir so ins Rennen gehen, dann hat das keinen Sinn.»

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29

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George Russell

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63

52

+0,427

1:32,489

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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44

52

+0,772

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1

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