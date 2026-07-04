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Charles Leclerc (Ferrari) P2 in England: «Bin so unfassbar erleichtert!»

Charles Leclerc hat seinen Ferrari in die erste Startreihe zum britischen Grand Prix von Silverstone gestellt, von Kimi Antonelli um 0,175 Sekunden geschlagen. Leclerc sagt: «Endlich hat’s gepasst!»

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari
© XPB

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Charles Leclerc hat seine 28. Formel-1-Pole knapp verpasst: In der spannenden Qualifikation zum Traditions-GP von Grossbritannien wetzt der Monegasse auf dem Silverstone Circuit 0,175 sec langsamer um den Kurs als WM-Leader Kimi Antonelli, damit verpasst er seine erste Silverstone-Pole, steht aber hier erstmals in Reihe 1 (2019 und 2022 war er jeweils Drittschnellster).

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Das Gesicht des achtfachen GP-Siegers sagt nach der unterhaltsamen Quali alles: Endlich scheint er zu seinem alten Speed zurückgefunden zu haben. Der WM-Zweite von 2022 sagt: «Ich bin so unfassbar erleichtert!»

Das ist die Bestätigung, dass Leclerc zu seinem alten Speed zurückfindet, denn schon auf dem Red Bull Ring war er nach der GP-Quali Zweitschnellster.

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Im Artikel erwähnt

Charles sagt: «Ich bin wirklich froh, dass es wieder besser läuft, denn viel zu lange fehlte mir das richtige Gefühl im Wagen. Nun bin ich langsam wieder auf jenem Niveau, das ich von mir selber erwarte. Jetzt muss ich das nur noch in ein gutes Rennergebnis umsetzen.»

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«Ich habe mit meiner Mannschaft hinter den Kulissen sehr, sehr hart gearbeitet, um wieder in diese Wohlfühlzone hinter dem Lenkrad zu kommen. Ich war zwar schon in Österreich Zweitschnellster, aber das Gefühl war noch nicht ideal. Hier schon.»

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17.07.2026 - 13:15

«Was mir jetzt noch fehlt, das ist mehr Konstanz, vor allem auch in den Grands Prix. Ich stehe noch am Anfang meiner Rückkehr, aber endlich geht das für mich in die richtige Richtung.»

«Als es nicht so gut lief, habe ich alles unter die Lupe genommen – das Verhalten des Autos genauso wie meinen Fahrstil. Das bringt nun die ersten Früchte. Klar wäre ich gerne vorne gewesen, aber dazu war die Runde von Kimi zu gut – Gratulation!»

«Ich konnte im zweiten Lauf in Q3 nochmals zulegen, vor allem deshalb, weil ich härter fuhr und ich eine saubere Runde habe. Ich konnte das heute zeigen, was mir früher so scheinbar mühelos gelang – im letzten Lauf nochmals eine Prise Extra-Speed finden.»

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Was genau braucht Charles von seinem Auto? «Ich fahre voll auf Attacke, aber ich schaffte es nicht, mit diesem Stil das Beste aus dem Wagen zu holen. Früher kamen die schnellen Zeiten so natürlich, das hatte ich über mehrere Wochenenden verloren. Heute war das wieder so.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

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BWT Alpine Formula One Team

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10

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