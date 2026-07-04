Charles Leclerc (Ferrari) P2 in England: «Bin so unfassbar erleichtert!»
Charles Leclerc hat seinen Ferrari in die erste Startreihe zum britischen Grand Prix von Silverstone gestellt, von Kimi Antonelli um 0,175 Sekunden geschlagen. Leclerc sagt: «Endlich hat’s gepasst!»
Charles Leclerc hat seine 28. Formel-1-Pole knapp verpasst: In der spannenden Qualifikation zum Traditions-GP von Grossbritannien wetzt der Monegasse auf dem Silverstone Circuit 0,175 sec langsamer um den Kurs als WM-Leader Kimi Antonelli, damit verpasst er seine erste Silverstone-Pole, steht aber hier erstmals in Reihe 1 (2019 und 2022 war er jeweils Drittschnellster).
Das Gesicht des achtfachen GP-Siegers sagt nach der unterhaltsamen Quali alles: Endlich scheint er zu seinem alten Speed zurückgefunden zu haben. Der WM-Zweite von 2022 sagt: «Ich bin so unfassbar erleichtert!»
Das ist die Bestätigung, dass Leclerc zu seinem alten Speed zurückfindet, denn schon auf dem Red Bull Ring war er nach der GP-Quali Zweitschnellster.
Charles sagt: «Ich bin wirklich froh, dass es wieder besser läuft, denn viel zu lange fehlte mir das richtige Gefühl im Wagen. Nun bin ich langsam wieder auf jenem Niveau, das ich von mir selber erwarte. Jetzt muss ich das nur noch in ein gutes Rennergebnis umsetzen.»
«Ich habe mit meiner Mannschaft hinter den Kulissen sehr, sehr hart gearbeitet, um wieder in diese Wohlfühlzone hinter dem Lenkrad zu kommen. Ich war zwar schon in Österreich Zweitschnellster, aber das Gefühl war noch nicht ideal. Hier schon.»
«Was mir jetzt noch fehlt, das ist mehr Konstanz, vor allem auch in den Grands Prix. Ich stehe noch am Anfang meiner Rückkehr, aber endlich geht das für mich in die richtige Richtung.»
«Als es nicht so gut lief, habe ich alles unter die Lupe genommen – das Verhalten des Autos genauso wie meinen Fahrstil. Das bringt nun die ersten Früchte. Klar wäre ich gerne vorne gewesen, aber dazu war die Runde von Kimi zu gut – Gratulation!»
«Ich konnte im zweiten Lauf in Q3 nochmals zulegen, vor allem deshalb, weil ich härter fuhr und ich eine saubere Runde habe. Ich konnte das heute zeigen, was mir früher so scheinbar mühelos gelang – im letzten Lauf nochmals eine Prise Extra-Speed finden.»
Was genau braucht Charles von seinem Auto? «Ich fahre voll auf Attacke, aber ich schaffte es nicht, mit diesem Stil das Beste aus dem Wagen zu holen. Früher kamen die schnellen Zeiten so natürlich, das hatte ich über mehrere Wochenenden verloren. Heute war das wieder so.»
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