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Lando Norris nach P3 im England-Sprint stinkig: «Kriegt ihr das mal hin?»

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat im kurzweiligen Sprint von Silverstone den dritten Platz erkämpft, hinter Antonelli und Hamilton. Der McLaren-Pilot ist sauer wegen eines Patzers seiner Truppe.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris im McLaren
Lando Norris im McLaren
Foto: XPB
Lando Norris im McLaren
© XPB

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Diskrete Darbietung des 26-jährigen Formel-1-Champions Lando Norris im unterhaltsamen Sprint von Silverstone. Der Engländer muss sich Kimi Antonelli und Lewis Hamilton klar geschlagen geben. Damit ist der Brite sichtlich unzufrieden, und das hat seinen Grund.

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Während der Auslaufrunde meldete sich Norris ziemlich patzig am Funk: «Kriegt ihr das mal hin, Jungs?»

Womit hatte seine McLaren-Truppe diese Frage verdient? Antwort: Norris hatte während des Sprints über Funk die Anweisung erhalten, auf den Sprit zu achten. Da war wohl die die Kraftstoffmenge ein wenig zu sportlich berechnet worden.

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In den ersten Interviews vermied Norris das heikle Thema und schützte vor: «Ich bin sehr glücklich über meinen dritten Platz. Ich hatte von P6 einen prima Start und eine sehr gute erste Runde, danach solides Tempo. Aber leider reichte das nicht, um den Anschluss an die ersten Zwei zu halten. Dafür gab es ein sehr spassiges Duell mit George Russell. Ich bin angenehm überrascht, wie das gelaufen ist.»

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«Aber das ist nur ein Sprint, in wenigen Stunden geht es schon weiter in der GP-Quali. Das Auto liegt besser als am Freitag, aber ich habe noch einige Idee, was für fürs Qualifying weiter verbessern können. Denn wir müssen ehrlich sein – das gute Ergebnis kam zustande, weil ich so toll wegkam bei Start und eine prima erste Runde hatte. Zum Schluss musste ich höllisch aufpassen wegen Russell, ich hatte mit dem Wagen alle Hände voll zu tun.»

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Hand aufs Herz: Hätte Norris ohne das Sprit-Problem hier vorne mitmischen können? Norris ehrlich: «Nein, dazu waren Kimi und Lewis zu schnell, ihre Autos sind in einer anderen Kategorie als unser Rennwagen. Aber vielleicht wäre es einfacher gewesen für mich, mir Russell etwas mehr vom Leib zu halten.»

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George Russell

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