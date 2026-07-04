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Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP-Motocross-Quali-Race in Johannesburg

MXGP-Tabellenführer Lucas Coenen (KTM) gewann das Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg mit einem Start-Ziel-Sieg vor Romain Febvre (Kawasaki).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen startet in Johannesburg von Pole
Lucas Coenen startet in Johannesburg von Pole
Foto: MXGP-TV
Lucas Coenen startet in Johannesburg von Pole
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg: WM-Leader Lucas Coenen (Red Bull KTM) brannte schon im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position ins Qualifikationsrennen.

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Zeittraining MXGP:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 1:53.416

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.115

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +0.374

  4. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.442

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +0.461

  6. Tom Vialle (F), Honda, +0.753

Jeffrey Herlings verzockte sich am Start

HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings konnte sich den 4. Startplatz aussuchen, während Lucas Coenen, Romain Febvre und Pauls Jonass von Positionen von der Mitte des Startgatters aus ins Rennen gingen. Herlings spekulierte offenbar darauf, auf der Außenlinie an die Spitze zu kommen, aber diese Rechnung ging nicht auf. Er kollidierte mit Oriol Oliver und musste am Ende der Startgeraden zurückstecken, sodass er sich in der Anfangsphase des Rennens nur im Mittelfeld befand. Ähnlich wie Sacha Coenen im MX2-Qualifikationsrennen gelang ihm kein Durchmarsch nach vorne, sondern er musste sich am Ende mit Platz 6 abfinden.

Im Artikel erwähnt

Lucas Coenen unantastbar

Red Bull-KTM-Werksfahrer Lucas Coenen zog den Holeshot knapp vor Romain Febvre (Kawasaki) und Lokalmatador Calvin Vlaanderen (Ducati). Febvre startete in der ersten Runde einen Angriff, aber Coenen hielt dagegen und übernahm schließlich die Führung, die er bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gab. Coenen gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor den beiden Kawasaki-Werksfahrern Romain Febvre und Pauls Jonass.

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Tim Gajser und Ruben Fernandez stürzten

Sowohl HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez als auch Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser stürzten. In Runde 3 fiel Fernandez von Platz 7 auf 12 zurück und kam am Ende auf Platz 10 ins Ziel. Tim Gajser fiel in Runde 10 von Platz 6 auf 9 zurück.

Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem 5. Qualifikationssieg in dieser Saison und Jeffrey Herlings auf Platz 6 konnte sich Lucas Coenen an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung um 5 Punkte von 57 auf 62 Zähler ausbauen.

MXGP-Qualifikationsrennen:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 24:59.212

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, +4.335

  3. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +19.979

  4. Tom Vialle (F), Honda, +22.984

  5. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +26.155

  6. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +26.984

  7. Andrea Adamo (I), KTM, +37.232

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, +39.772

  9. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +45.437

  10. Ruben Fernandez (E), Honda, +57.224

WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 516

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 454, (-62)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 403, (-113)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 373, (-143)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 337, (-179)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 317, (-199)

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Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

17

34:27,909

1:54,689

25

02

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

+2,167

1:54,413

22

03

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

17

+33,299

1:53,701

20

04

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

17

+40,773

1:56,016

18

05

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+42,871

1:55,752

16

06

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

17

+46,492

1:55,004

15

07

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+48,034

1:56,471

14

08

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

17

+1:04,189

1:56,641

13

09

Placeholder - Racer

Oriol Oliver

Placeholder - Racer

Oriol Oliver

83

17

+1:09,202

1:57,246

12

10

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

17

+1:21,893

1:58,400

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