Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP-Motocross-Quali-Race in Johannesburg
MXGP-Tabellenführer Lucas Coenen (KTM) gewann das Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg mit einem Start-Ziel-Sieg vor Romain Febvre (Kawasaki).
MXGP-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg: WM-Leader Lucas Coenen (Red Bull KTM) brannte schon im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position ins Qualifikationsrennen.
Zeittraining MXGP:
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Lucas Coenen (B), KTM, 1:53.416
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.115
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Romain Febvre (F), Kawasaki, +0.374
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.442
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +0.461
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Tom Vialle (F), Honda, +0.753
Jeffrey Herlings verzockte sich am Start
HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings konnte sich den 4. Startplatz aussuchen, während Lucas Coenen, Romain Febvre und Pauls Jonass von Positionen von der Mitte des Startgatters aus ins Rennen gingen. Herlings spekulierte offenbar darauf, auf der Außenlinie an die Spitze zu kommen, aber diese Rechnung ging nicht auf. Er kollidierte mit Oriol Oliver und musste am Ende der Startgeraden zurückstecken, sodass er sich in der Anfangsphase des Rennens nur im Mittelfeld befand. Ähnlich wie Sacha Coenen im MX2-Qualifikationsrennen gelang ihm kein Durchmarsch nach vorne, sondern er musste sich am Ende mit Platz 6 abfinden.
Lucas Coenen unantastbar
Red Bull-KTM-Werksfahrer Lucas Coenen zog den Holeshot knapp vor Romain Febvre (Kawasaki) und Lokalmatador Calvin Vlaanderen (Ducati). Febvre startete in der ersten Runde einen Angriff, aber Coenen hielt dagegen und übernahm schließlich die Führung, die er bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gab. Coenen gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor den beiden Kawasaki-Werksfahrern Romain Febvre und Pauls Jonass.
Tim Gajser und Ruben Fernandez stürzten
Sowohl HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez als auch Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser stürzten. In Runde 3 fiel Fernandez von Platz 7 auf 12 zurück und kam am Ende auf Platz 10 ins Ziel. Tim Gajser fiel in Runde 10 von Platz 6 auf 9 zurück.
Lage an der Tabellenspitze
Mit seinem 5. Qualifikationssieg in dieser Saison und Jeffrey Herlings auf Platz 6 konnte sich Lucas Coenen an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung um 5 Punkte von 57 auf 62 Zähler ausbauen.
MXGP-Qualifikationsrennen:
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Lucas Coenen (B), KTM, 24:59.212
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Romain Febvre (F), Kawasaki, +4.335
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +19.979
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Tom Vialle (F), Honda, +22.984
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Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +26.155
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, +26.984
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Andrea Adamo (I), KTM, +37.232
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Maxime Renaux (F), Yamaha, +39.772
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, +45.437
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Ruben Fernandez (E), Honda, +57.224
WM-Stand:
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Lucas Coenen (B), KTM, 516
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, 454, (-62)
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Romain Febvre (F), Kawasaki, 403, (-113)
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, 373, (-143)
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Maxime Renaux (F), Yamaha, 337, (-179)
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Andrea Adamo (I), KTM, 317, (-199)
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