Live-Ticker Quali Briten-GP: Antonelli vor Leclerc, Verstappen enttäuscht
Das Abschlusstraining zum Silverstone-GP wurde wie erwartet zum Duell Mercedes gegen Ferrari und endete mit Antonelli vor Leclerc und Hamilton. Max Verstappen konnte sich nicht einmischen.
Die Formel-1-Fans dürfen sich auf einen Leckerbissen gefasst machen. Das bisherige Geschehen auf dem Silverstone Circuit deutet auf die Fortsetzung des Mehrkampfs zwischen Ferrari und Mercedes hin.
Lesen Sie hier in unserem beliebten Live-Ticker, wie sich die Action in Silverstone entwickelt hat – wie sich Kimi Antonelli seine fünfte Pole krallte und Leclerc dieses Mal der schnellere Ferrari-Fahrer war.
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