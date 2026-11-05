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Max Verstappen: Wetter-Rätsel in Brasilien und ein Antiviren-Programm

Der vierfache F1-Champion Max Verstappen hat zuletzt den dritten Sieg in vier Grands Prix eingefahren. Er ist auch in Brasilien Sieganwärter. Das bedeutet, aber nicht dass alles in Ordnung wäre.

Formel 1

Max Verstappen nach seinem Sieg in Mexiko
Max Verstappen nach seinem Sieg in Mexiko
Foto: XPB
Max Verstappen nach seinem Sieg in Mexiko
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Diese Serie ist bärenstark: Seit dem Barcelona-GP Mitte Juni ist Max Verstappen in jedem Rennen aufs Podest gefahren, in welchem es keine technischen Probleme (Silverstone) oder Unfälle (Zandvoort) gab. Von den vergangenen vier WM-Läufen hat der Red Bull Racing-Star drei gewonnen – den Bahrain-GP in Malaysia, den Nacht-GP von Singapur und den Spektakel-GP von Mexiko.

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Klar traut jeder im Fahrerlager, der halbweg seine Tassen in der richtigen Reihenfolge im Schrank hat, Max auch in Brasilien den Sieg zu. Zumal die Wetterprognosen übel sind und wir von Verstappen besonders auf nasser Bahn oder bei Mischverhältnissen einige überragende Fahrdemonstrationen erlebt haben.

Aber das alles bedeutet nicht, dass alles bei RBR im Butter wäre. «Die Starts sind schon das ganze Jahr über konstant – nämlich konstant schlecht», hat Max in Mexiko gesagt. «Ich war selber erstaunt, dass wir dann im Mexiko-GP zwei stehende Starts hatten, die gut verlaufen sind.»

Im Artikel erwähnt

Die Starts sind jedoch nur eine Baustelle, zu welcher Teamchef Laurent Mekies sagt: «Um das aus der Welt zu schaffen, brauchen wir Änderungen bei Soft- und Hardware und das lässt sich erst für 2027 komplett lösen.»

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In Mexiko fiel auf, dass sich Max am Funk über die Motorbremse seines Red Bull Powertrains/Ford-Aggregats beschwert hat. Der 74-fache GP-Sieger dazu: «Das passiert zufällig, wie wenn der Motor von ganz alleine entscheiden wollte, was er gerade tut. Vielleicht sollte ich ihm vor einem Rennen mal ins Gewissen reden! Vielleicht wird er sich ja dann etwas besser benehmen.»

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Vor dem GP-Wochenende von Brasilien ergänzt der Brasilien-Sieger von 2019, 2023 und 2024: «Ganz ehrlich – mit den ganzen Problemen zu Beginn der Saison hätte ich nicht gedacht, dass wir diese Rennen gewinnen würden und nun auf P2 in der WM stehen.»

«Hier wird sich alles darum drehen, wer die Abstimmung punktgenau hinbekommt. Das muss unser Ziel sein im Training.»

«Interlagos ist eine grandiose Bahn für tollen Rennsport. Zwischendurch gibt es immer wieder mal verrückte Rennen, auch wegen des launischen Wetters. Ich habe hier einige schöne Aufholjagden zeigen dürfen, gerade wegen des Wetters.»

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«Der Grund, wieso wir immer spannende Grands Prix erleben hier: Diese Kurven erlauben verschiedene Linien, da kannst du clever angreifen oder dir einen Gegner für die folgende Kurve zurechtlegen. Zudem ist der Reifenverschleiss hoch, was immer guten Sport erzeugt. Und habe ich schon das Wetter erwähnt?»

Als wir zuletzt Regen hatten, gab es ein Software-Desaster, als einige Autos ausrollten. Die FIA hat inzwischen nachgelegt in Sachen Programmierung, dazu wurden bei Rennen auch entsprechende Versuche gefahren. Alles scheint im grünen Bereich zu sein.

Max grinst, zum Amüsement der Anwesenden: «Ich habe kein Problem, denn in mein Auto habe ich ein Antiviren-Programm installiert.»

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