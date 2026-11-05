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Ferrari und Aston Martin sagen ab: 2 F1-Asse fehlen zum Interlagos-Auftakt

In Mexiko fehlten Mercedes-Star Kimi Antonelli und Valtteri Bottas krankheitsbedingt am Medien-Tag. Auch in São Paulo haben zwei Fahrer ihre Teilnahme abgesagt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lance Stroll und Charles Leclerc fehlen am Medientag in São Paulo
Lance Stroll und Charles Leclerc fehlen am Medientag in São Paulo
Foto: Moy / XPB Images
Lance Stroll und Charles Leclerc fehlen am Medientag in São Paulo
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Formel-1-Saison neigt sich ihrem Ende zu und wie jedes Jahr macht sich die hohe Belastung, die der umfangreiche WM-Kalender mit sich bringt, in diesen Tagen besonders bemerkbar. In Mexiko liessen sich Valtteri Bottas und Kimi Antonelli krankheitsbedingt entschuldigen. Und auch beim aktuellen Rennwochenende sind noch nicht alle im Formel-1-Fahrerlager.

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So hat etwa das Aston Martin Team die Teilnahme von Lance Stroll an der offiziellen FIA-Pressekonferenz abgesagt. In einem kurzen Statement erklärte der Rennstall aus Silverstone: «Lance wird heute den Medientag verpassen, da er sich weiterhin von einer in Mexiko zugezogenen Virusinfektion erholt. Es geht ihm wieder besser, und wir sind zuversichtlich, dass er am Freitag ins Fahrerlager zurückkehren wird.»

Auch bei Ferrari fehlt ein Fahrer: Charles Leclerc, der in Mexiko mit seinem harten Vorgehen gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton sowohl teamintern als auch bei den Gegnern und Berichterstattern gesorgt hatte, stellt sich am Donnerstag nicht den Fragen der Journalisten.

Im Artikel erwähnt

Dies hat allerdings einen ganz anderen Grund. Der Monegasse wurde am Dienstag erstmals Vater. Seine Frau Alexandra brachte Tochter Bianca zur Welt, wie das Ehepaar in den sozialen Medien mitgeteilt hat. Ganz viele Berufskollegen des GP-Stars haben bereits zum Nachwuchs gratuliert, darunter auch der neue Weltmeister Kimi Antonelli.

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