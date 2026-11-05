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Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Das sagt er zur WM-Niederlage von Russell

Der WM-Titelgewinn von Kimi Antonelli bedeutete für dessen Mercedes-Teamkollegen George Russell eine herbe Niederlage. Teamchef Toto Wolff sagt, was er von der Leistung seiner beiden Schützlinge hält.

Formel 1

Toto Wolff weiss die Arbeit beider Mercedes-Piloten zu schätzen
Toto Wolff weiss die Arbeit beider Mercedes-Piloten zu schätzen
Foto: Patching / XPB Images
Toto Wolff weiss die Arbeit beider Mercedes-Piloten zu schätzen
© Patching / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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In Mexiko lagen Freud und Leid in der Mercedes-Box nahe beieinander. Während Kimi Antonelli den WM-Titelgewinn feierte, musste sein Teamkollege George Russell eine derbe Niederlage einstecken. Denn der Brite war im Kampf um die WM-Krone der Hauptgegner des jüngsten Champions aller Zeiten. Entsprechend enttäuscht war er nach dem WM-Lauf in Mexiko-Stadt.

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Teamchef Toto Wolff weiss, dass Russell alles gab, um in diesem Jahr den Gesamtsieg zu erobern. Er sagt über den Teamkollegen des neuen Champions: «Für George ist die Enttäuschung natürlich gross. Er ist sehr hart zu sich selbst, aber er ist in dieser Saison auf einem unglaublich hohen Niveau gefahren und hat erneut die Qualitäten unter Beweis gestellt, die wir von ihm kennen.»

Und der Wiener gesteht: «Es gab Umstände ausserhalb seiner Kontrolle, die nicht immer zu seinen Gunsten verliefen. Zudem haben wir ihm nicht immer ein Auto zur Verfügung gestellt, mit dem er seine Leistung voll entfalten konnte. Dennoch sagt die Art und Weise, wie er weitergekämpft und zum Team beigetragen hat, sehr viel über ihn aus.»

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Fokus liegt auf Konstrukteurs-WM

Auch für Weltmeister Antonelli gibt es rückblickend noch einmal nette Worte vom Chef: «Das Wochenende in Mexiko war für Kimi und das Team etwas ganz Besonderes. Der Gewinn der Weltmeisterschaft ist eine unglaubliche Leistung, insbesondere in dieser Phase seiner Karriere, und er hat diesen Moment voll und ganz verdient.»

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Nun blickt der ehrgeizige Österreicher aber aufs nächste Kräftemessen in São Paulo: «Unser Fokus liegt jedoch bereits auf dem nächsten Rennen. Wir sind mit dem Ziel in diese Saison gestartet, um beide Weltmeisterschaftstitel zu kämpfen, und diese Aufgabe wollen wir noch erledigen. Beim Konstrukteurstitel geht es um die Leistung des gesamten Unternehmens, sowohl an der Rennstrecke als auch in Brackley und Brixworth. Ihn zu gewinnen, wäre für uns alle etwas ganz Besonderes.»

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«Noch ist jedoch nichts gewonnen», mahnt Wolff. «Interlagos ist immer ein anspruchsvolles Wochenende, und es gibt kaum Spielraum für Fehler. Wir müssen von der ersten Session an eine starke Leistung zeigen, um uns in die bestmögliche Position zu bringen, damit wir in dieser Saison beide Titel holen», fügt er an.

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

380

2

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Oracle Red Bull Racing

261

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

259

4

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

250

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

245

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