Teamchef Mekies erklärt: Das lief bei Max Verstappens Qualifying schief
Max Verstappen (Red Bull Racing) war im F1-Abschlusstraining von Baku Schnellster und plötzlich im Qualifying chancenlos. Teamchef Laurent Mekies erklärt, welches große Problem aufgetreten ist.
Was ist da bei Max Verstappen passiert? Der Red Bull Racing-Pilot war im Abschlusstraining am Freitagvormittag Schnellster gewesen. In den beiden Donnerstags-Trainings war er erster Mercedes-Jäger gewesen. Doch im Qualifying, also als es zählte, schien plötzlich alles von dieser Magie verpufft.
Sein Teamchef Laurent Mekies sagte am Mikro unserer Kollegen von Sky: «Wir hatten ein ziemlich großes Problem mit dem Auto. Es fehlte uns deutlich mehr Geschwindigkeit auf den Geraden, als wir erwartet hatten. Es hat nicht nur Max’ Qualifying dadurch so gut wie gekillt, sondern es ist jetzt auch sehr wichtig, dass wir herausfinden, was im Auto schiefgelaufen ist, was seine Geschwindigkeit auf der Geraden beeinträchtigt hat.»
Der französische Ingenieur: «Es gibt es eine Reihe von Folgeeffekten, wenn man diese Geschwindigkeit nicht hat: man bekommt viele Probleme mit der Energiefreigabe – das ist im Grunde genommen heute passiert. Wir müssen nun die Ursache dafür ermitteln und sicherstellen, dass wir das Problem bis morgen beheben können.»
Mekies spricht von «großem Problem»
Mekies: «Es ist ein großes Problem, denn es hat Max im Grunde jede Chance genommen, um die Pole mitzukämpfen, und er war an diesem Wochenende bisher so schnell, dass es sehr frustrierend ist. Wie immer bin ich aber ziemlich zuversichtlich, dass wir die eigentliche Ursache dafür finden und die notwendigen Änderungen vornehmen werden, um morgen kämpfen zu können.»
Großes Lob schickt Mekies noch an seinen Schützling Isack Hadjar, der nach drei Rennen Verletzungspause in Baku sein erstes Rennwochenende in fast zwei Monaten fährt und sich Startplatz 4 sicherte: «Das Wichtigste ist, dass Isack im Auto gut in Form ist, die Schmerzen weg sind, die Verletzung hinter uns liegt und er so gut wie zu 100 Prozent fit ist. Er hat den gestrigen Tag gut genutzt, um seinen Rhythmus wiederzufinden, und heute ein solides Qualifying hingelegt – ein großes Lob an ihn.»
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