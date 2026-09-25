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Charles Leclerc (Ferrari/2.) warnt: «Die Lücke ist enorm!»

Charles Leclerc (Ferrari) sicherte sich stark Startplatz 2 fürs F1-Rennen in Baku. Der Abstand auf Pole ist aber groß. Vielleicht mit Leclercs Vergangenheit aber gut, nicht wieder von Pole zu starten.

Formel 1

Charles Leclerc wurde im Qualifying Zweiter hinter George Russell (l.)
Charles Leclerc wurde im Qualifying Zweiter hinter George Russell (l.)
Foto: XPB
Charles Leclerc wurde im Qualifying Zweiter hinter George Russell (l.)
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die gute Nachricht für alle Ferrari-Fans zuallererst: Charles Leclerc startet als Zweiter in den Großen Preis von Aserbaidschan. Die schlechte Nachricht: Er hat fast eine Sekunde Rückstand auf Pole-Mann George Russell (Mercedes), der eine Fabelrunde hinlegte.

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Leclerc nach dem Qualifying von Baku: «Es war eine gute Runde, Lewis (Teamkollege Hamilton, Anm.) war drei oder vier Sekunden vor mir. Ich habe am Ende eine gute Runde rausgeholt. Aber wenn ich mir die Lücke zu George angucke, dann war sie nicht gut genug.»

8,5 Zehntelsekunden, also fast eine komplette Sekunde Abstand hat Leclerc auf George Russell auf Pole. Für die Startposition 2 ist es im Endeffekt egal, wie nah dran oder weit weg Leclerc vom Pole-Mann ist – dennoch ist es vielleicht nicht das beste Vorzeichen. Mit Ausnahme des dritten Trainings, in dem Max Verstappen (Red Bull Racing) Schnellster war, hatte Mercedes die Nase vorn. Dazu kommt: Kimi Antonelli fuhr im Finale um die Pole gar nicht mit, weil er früh im Qualifying crashte.

Im Artikel erwähnt

Hoffnung keimte im FP3 auf

Leclerc: «Wir waren das gesamte Wochenende im Hintertreffen und haben erwartet, weit zurück zu sein. Aber nach dem guten dritten Training am Morgen hatte ich ein wenig Hoffnung. Was die Position angeht, ist es das, was wir erwartet haben. Aber was die Lücke angeht, ist die viel größer als das, was wir erwartet hatten.»

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Der Ferrari-Pilot: «Das Auto fühlte sich besser an als am Rest des Wochenendes. Wir hatten Probleme. Es ist wirklich schwierig, diese Reifen ins richtige Fenster zu bekommen, vor allem an diesem Wochenende.»

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Und mit Blick auf Russell muss er anerkennen: «Die Lücke ist enorm! Acht Zehntel sind eine Menge. Es gibt also jede Menge, was wir verbessern müssen. Normalerweise ist unsere Schwäche das Tempo auf der Geraden. Heute hat George im zweiten Sektor den Unterschied gemacht.»

Immerhin ein Detail am Auto macht Leclerc zuversichtlich fürs Rennen. Der Monegasse: «Wir haben ein gutes Auto fürs Rennen. Wir sind oft im Rennen besser als im Qualifying. Ich hoffe, dass das auch dieses Wochenende der Fall ist.»

Pole-Position lief bislang für Leclerc eh nicht gut...

Charles Leclerc ist übrigens Rekordhalter für Pole-Positions auf dem Baku City Circuit. Viermal startete er ins Rennen von ganz vorn. Gewinnen konnte er allerdings noch nie. Insofern vielleicht ein gutes Omen, dass es nicht für Startplatz 1 gereicht hat? Das wird sich morgen ab 13 Uhr im GP zeigen…

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