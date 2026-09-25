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Finaler Speedway-GP in Thorn: Dreikampf um den WM-Titel im Live-Stream

2025 gab es in der Speedway-WM einen Showdown zwischen Brady Kurtz und Bartosz Zmarzlik. Auch in diesem Jahr hat das Duo gute Titelchancen, doch Robert Lambert genießt die beste Ausgangsposition.

Ivo Schützbach

Von

Speedway-GP

Die Top-3 in der WM (v.l.): Zmarzlik, Kurtz und Lambert
Die Top-3 in der WM (v.l.): Zmarzlik, Kurtz und Lambert
Foto: jarek pabijan
Die Top-3 in der WM (v.l.): Zmarzlik, Kurtz und Lambert
© jarek pabijan

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Im zehnten und letzten Speedway-GP der Saison steht eine spektakuläre Titelentscheidung bevor, denn Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz liegen an der Spitze nur drei Punkte auseinander, sodass am Ende des Tages sogar ein Stechen um den Weltmeistertitel nötig werden könnte. Schon das Sprint-Rennen am Samstagnachmittag hat eine besondere Bedeutung, denn im Anschluss an das Qualifying gibt es in diesem Extralauf 4-3-2-1-WM-Punkte zu holen, was die Gesamtwertung schon vor dem Grand Prix durcheinanderwürfeln könnte. Auch in den Vorläufen zählt für dieses Trio jeder Punkt, denn selbst wenn alle drei Titelaspiranten auf den vorderen Plätzen landen, muss einer den Weg über die Last-Chance-Heats gehen, da sich lediglich die beiden Punktbesten den direkten Finaleinzug sichern. Somit sind in Thorn das Qualifying und die Vorläufe wichtiger denn je, da schon vor dem Kampf um den Tagessieg eine Vorentscheidung fallen könnte.

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Robert Lambert in Topform

Die zweite Saisonhälfte dominierte Lambert: Mit zuletzt zwei Siegen und drei zweiten Plätzen hat sich der Brite nach neun Grands Prix die Spitzenposition erarbeitet. Mit 142 Punkten hat er einen Zähler mehr auf dem Konto als Zmarzlik, der die Chance hat, in Thorn Speedway-Geschichte zu schreiben: Mit sechs Einzelweltmeistertiteln liegt der Stettiner in der ewigen Bestenliste gleichauf mit den legendären Tony Rickardsson (Schweden) und Ivan Mauger (Neuseeland), sodass Zmarzlik mit dem siebten Titel zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen könnte. Dazu muss der Pole mindestens zwei Punkte auf Lambert gutmachen und darf gegenüber Kurtz nicht mehr als einen Zähler verlieren. Lambert muss als Spitzenreiter mindestens genauso viele Punkte holen wie seine Kontrahenten, um sich die WM-Krone zu sichern.

Brady Kurtz als lachender Dritter?

Mit drei Punkten Rückstand vor dem Saisonfinale ist der Australier Brady Kurtz erneut in Reichweite des WM-Titels, muss es aber in Thorn schaffen, mindestens vier Punkte auf Lambert und drei auf Zmarzlik aufzuholen. Theoretisch wäre das bereits mit einem erfolgreichen Sprint wie zuletzt in Vojens möglich. Dort schaffte es aber auch Lambert, zum dritten Mal im Sprint zu punkten, was ihm im WM-Kampf insgesamt satte neun Zusatzpunkte einbrachte. Für Kurtz, der im vergangenen Jahr nur um einen Zähler die WM-Krone verpasst hat, würde der Einzelweltmeistertitel auch bedeuten, dass er nach seinem Landsmann Jason Doyle erst der zweite Fahrer wäre, der in der jüngeren Speedway-Geschichte sowohl den Einzelweltmeistertitel als auch den Sieg beim Nations und im World-Cup errungen hat.

Neben den WM-Medaillen wird in Thorn auch entschieden, wer sich einen Platz unter den ersten sieben in der Gesamtwertung sichert, was einen Platz im Grand Prix 2027 garantiert. Derzeit liegt der Däne Leon Madsen mit 90 Punkten auf dem fünften Rang, hat aber mit Max Fricke, Kacper Woryna und Patrick Dudek gleich drei Gegner mit 89 Punkten im Nacken.

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Die Entscheidungen aus Thorn gibt es im kostenpflichtigen Live-Stream mit deutschem Kommentar von Norbert Ockenga und dem englischen Originalton mit Kelvin Tatum auf Discovery+. Das Qualifying samt dem Sprintrennen wird ab 14 Uhr gezeigt, die Übertragung des Hauptrennens beginnt um 18.40 Uhr.

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Vojens
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Thorn

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Robert Lambert

Robert Lambert

142

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

-

2.

Bartosz Zmarzlik

Bartosz Zmarzlik

141

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

-

-

3.

Brady Kurtz

Brady Kurtz

139

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

102

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

-

5.

Leon Madsen

Leon Madsen

90

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

-

6.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

89

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

-

7.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

89

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

-

8.

Max Fricke

Max Fricke

89

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

-

9.

Jason Doyle

Jason Doyle

66

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

-

10.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

65

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

-

11.

Anders Thomsen

Anders Thomsen

58

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

-

12.

Jack Holder

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

Dominik Kubera

35

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

-

-

15.

Frederik Lindgren

Fredrik Lindgren

25

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

-

16.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

21

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

-

17.

Daniel Bewley

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

18.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Placeholder - Racer

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Przemyslaw Pawlicki

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Placeholder - Racer

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

26.

Mikkel Andersen

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

27.

Placeholder - Racer

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Placeholder - Racer

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Kevin Wölbert

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Placeholder - Racer

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Placeholder - Racer

Nicolai Heiselberg

0

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