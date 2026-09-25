F1-Quali im Ticker: Kimi Antonelli crasht raus, George Russell auf Pole

Schon am Freitag ging in Baku es um die Pole-Position für den Großen Preis von Aserbaidschan. In den Trainings am Donnerstag war jeweils George Russell (Mercedes) Schnellster. Sein Teamkollege, WM-Leader Kimi Antonelli, hatte Hydraulikprobleme und verpasste viel Zeit auf der Strecke. Im Abschlusstraining war dann plötzlich Max Verstappen (Red Bull Racing) ganz vorn!

Werbung

Werbung

Im Qualifying dann mehrere Überraschungen: Kimi Antonelli erwischte in der ersten Session die Wand, konnte nicht mehr fahren und startet nur von Platz 15! Sein Teamkollege George Russell schnappte sich die Pole – mit einem Riesenabstand. Charles Leclerc Zweiter, Oscar Piastri Dritter.

Der Live-Ticker zum Nachlesen: