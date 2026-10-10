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Regen in Singapur! Max Verstappen nach 357 Tagen mit erstem Sieg im Sprint?

Kein Fahrer hat mehr Formel-1-Sprints gewonnen als Max Verstappen, nämlich 13. Aber seit 357 Tagen oder Texas 2025 ist der Niederländer ohne Sprint-Volltreffer. Regen in Singapur, Start verschoben!

Formel 1

Regen ist in Singapur nicht ungewöhnlich
Regen ist in Singapur nicht ungewöhnlich
Foto: XPB
Regen ist in Singapur nicht ungewöhnlich
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Kurz vor dem geplanten Sprint-Start (11.00 Uhr europäischer Zeit) begann es in Singapur zu regnen. Die FIA schickte das Medical-Car zum Erkunden raus. Bald stand fest – zu viel stehendes Wasser in den Kurven 2 und 3. Die Regelhüter werden die Situation laufend einschätzen und den Start nötigenfalls Schritt um Schritt verzögern. Es ist zudem noch mehr Regen im Anmarsch.

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Um 11.30 Uhr sollte es losgehen, in aller Wahrscheinlichkeit mit mindestens zwei Formationsrunden hinter dem Safety-Car von Bernd Mayländer.

Einschätzung von GP-Sieger Ralf Schumacher: «Jeder weiss, wie stark Max Verstappen auf nasser Bahn ist. Regen hier in Singapur ist also für den Niederländer gewiss kein Nachteil.»

Im Artikel erwähnt

Der letzte Sprint der Formel-1-Saison 2026 findet also auf dem Marina Bay Circuit von Singapur statt. Max Verstappen ist bis heute kein Fan dieses besonderen GP-Formats, unter dem in diesem Jahr sechs Mal, in der kommenden Saison 2027 jedoch schon zehn Mal gefahren wird, sogar in Monte Carlo.

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Der 29-jährige Niederländer sagt: «Ich finde den klassischen Ablauf eines GP-Wochenendes als Fahrer interessanter. Denn ich kann im Qualifying am Samstag viel mehr Leistung aus dem Wagen holen, wenn ich zuvor drei Trainings hatte, um die Abstimmung zu verfeinern.»

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«Nach nur einem Training schon ins Abschlusstraining zu gehen, finde ich Formel-1-Pilot unbefriedigend. Die Fans bekommen zudem schon eine Vorstellung davon, wie der Grand Prix ausfallen wird, denn das Kräfteverhältnis wird schon im Sprint ersichtlich.»

«Beim herkömmlichen Ablauf hingegen wissen die meisten Leute nicht, wie schnell die einzelnen Autos und Piloten im Renntrimm gewesen sind. Sie sehen das Ergebnis des Qualifyings, aber als Pilot kann man im GP dann Boden gutmachen oder zurückfallen. Beim Sprint hast du das alles nicht.»

Kritik hin oder her: Kein Fahrer ist im alternativen Format erfolgreicher als Max Verstappen. Der Sprint-Kannibale hat fürs kurze Rennen nun elf Mal die Pole-Position erobert, zuletzt am 9. Oktober in Singapur. Der zweiterfolgreichste Fahrer auf Sprint-Pole ist Lando Norris mit fünf.

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Noch besser steht Max in der Sprint-Statistik da: bislang 13 Siege in 29 Sprints. Die nächsten Verfolger in dieser Statistik – Lando Norris und George Russell, mit je 4.

Allerdings ist Red Bull Racing-Star Verstappen nun 357 Tage ohne Sprint-Sieg, der vorderhand letzte Triumph gelang ihm in Austin/Texas 2025.

An diesem 10. Oktober will Verstappen seine herausragende Sprint-Bilanz optimieren. Macht er aus seiner Sprint-Pole an der Marina Bay von Singapur einen Sieg, so wäre das der zweite F1-Triumph in Folge (nach dem Bahrain-GP in Malaysia) und ein starker Hinweis darauf, dass Red Bull Racing künftig um mehr Siege ein Wörtchen mitreden kann.

In unserer Übersicht hier alle Formel-1-Fahrer auf Sprint-Pole und alle Sieger des kurzen Rennformats.

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  • Auf Pole für den Sprint

  • Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

  • Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

  • Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

  • Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

  • Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Silverstone 2026 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Zandvoort 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Singapur 2026 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Alle Sprint-Sieger

  • Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

  • Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

  • Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Silverstone 2026 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

  • Zandvoort 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Singapur 2026 – ???

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Pos
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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit

01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

20

0,000

1:46,017

02

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

20

+2,591

1:45,457

03

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

20

+16,871

1:46,738

04

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

20

+17,238

1:46,862

05

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

20

+20,632

1:46,272

06

87

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

20

+24,321

1:46,966

07

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

20

+27,525

1:47,310

08

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

20

+28,272

1:46,892

09

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

20

+36,220

1:47,776

10

31

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

20

+37,640

1:48,012

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