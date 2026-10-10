Regen in Singapur! Max Verstappen nach 357 Tagen mit erstem Sieg im Sprint?

Kurz vor dem geplanten Sprint-Start (11.00 Uhr europäischer Zeit) begann es in Singapur zu regnen. Die FIA schickte das Medical-Car zum Erkunden raus. Bald stand fest – zu viel stehendes Wasser in den Kurven 2 und 3. Die Regelhüter werden die Situation laufend einschätzen und den Start nötigenfalls Schritt um Schritt verzögern. Es ist zudem noch mehr Regen im Anmarsch.

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Um 11.30 Uhr sollte es losgehen, in aller Wahrscheinlichkeit mit mindestens zwei Formationsrunden hinter dem Safety-Car von Bernd Mayländer.

Einschätzung von GP-Sieger Ralf Schumacher: «Jeder weiss, wie stark Max Verstappen auf nasser Bahn ist. Regen hier in Singapur ist also für den Niederländer gewiss kein Nachteil.»

Der letzte Sprint der Formel-1-Saison 2026 findet also auf dem Marina Bay Circuit von Singapur statt. Max Verstappen ist bis heute kein Fan dieses besonderen GP-Formats, unter dem in diesem Jahr sechs Mal, in der kommenden Saison 2027 jedoch schon zehn Mal gefahren wird, sogar in Monte Carlo.

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Der 29-jährige Niederländer sagt: «Ich finde den klassischen Ablauf eines GP-Wochenendes als Fahrer interessanter. Denn ich kann im Qualifying am Samstag viel mehr Leistung aus dem Wagen holen, wenn ich zuvor drei Trainings hatte, um die Abstimmung zu verfeinern.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

«Nach nur einem Training schon ins Abschlusstraining zu gehen, finde ich Formel-1-Pilot unbefriedigend. Die Fans bekommen zudem schon eine Vorstellung davon, wie der Grand Prix ausfallen wird, denn das Kräfteverhältnis wird schon im Sprint ersichtlich.»

«Beim herkömmlichen Ablauf hingegen wissen die meisten Leute nicht, wie schnell die einzelnen Autos und Piloten im Renntrimm gewesen sind. Sie sehen das Ergebnis des Qualifyings, aber als Pilot kann man im GP dann Boden gutmachen oder zurückfallen. Beim Sprint hast du das alles nicht.»

Kritik hin oder her: Kein Fahrer ist im alternativen Format erfolgreicher als Max Verstappen. Der Sprint-Kannibale hat fürs kurze Rennen nun elf Mal die Pole-Position erobert, zuletzt am 9. Oktober in Singapur. Der zweiterfolgreichste Fahrer auf Sprint-Pole ist Lando Norris mit fünf.

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Noch besser steht Max in der Sprint-Statistik da: bislang 13 Siege in 29 Sprints. Die nächsten Verfolger in dieser Statistik – Lando Norris und George Russell, mit je 4.

Allerdings ist Red Bull Racing-Star Verstappen nun 357 Tage ohne Sprint-Sieg, der vorderhand letzte Triumph gelang ihm in Austin/Texas 2025.

An diesem 10. Oktober will Verstappen seine herausragende Sprint-Bilanz optimieren. Macht er aus seiner Sprint-Pole an der Marina Bay von Singapur einen Sieg, so wäre das der zweite F1-Triumph in Folge (nach dem Bahrain-GP in Malaysia) und ein starker Hinweis darauf, dass Red Bull Racing künftig um mehr Siege ein Wörtchen mitreden kann.

In unserer Übersicht hier alle Formel-1-Fahrer auf Sprint-Pole und alle Sieger des kurzen Rennformats.

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Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes

Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren

Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes

Silverstone 2026 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Zandvoort 2026 – George Russell (GB), Mercedes

Singapur 2026 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing