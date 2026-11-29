Den Auftakt für den unvergesslichen Tag in Valencia steuerte Moto3-Pilot David Alamansa bei. Auf der schwarzen KTM gelang es dem Spanier mit einer perfekten Fahrt, Weltmeister Maximo Quiles zu entwaffnen. Der Vizeweltmeister beendete sein letztes Rennen vor dem internen Aufstieg in die Moto2-Abteilung als Sieger – es war der fünfte Sieg des Piloten mit der Nummer 22.

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Die Krönung lieferte dann das Finalrennen der mittleren WM-Klasse. Youngster Senna Agius zelebrierte den Traumabschluss einer Zusammenarbeit, die schon 2023 mit dem siegreichen Moto2-Projekt in der Europameisterschaft begonnen hatte. Das Versprechen der Pole-Position löste der Aussie vor dem Arbeitsbeginn als MotoGP-Athlet mit einer fabelhaften Fahrt auf den ersten Platz ein. Agius überholte Izan Guevara und den flüchtigen Escrig, fuhr fehlerfrei und zerstörte damit auch die Siegchance von Titelanwärter Izan Guevara.

Sechs Sekunden nach Agius kam Gonzalez als Dritter ins Ziel, gewertet wurde der neue Champion nach der späteren Disqualifikation von Alex Escrig und Collin Veijer als Dritter. Wichtig waren jedoch die beiden gewonnenen Weltmeisterschaften. Der Erfolg von Manuel Gonzalez ist der erste WM-Titel des einzigen deutschen Teams in der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft. Mit den Plätzen 1 und 3 beim Finale stellte Intact GP auch den Titel in der Teamweltmeisterschaft sicher.

Erste Team-WM für Intact GP in der Moto2 Foto: Kuttruf Erste Team-WM für Intact GP in der Moto2 © Kuttruf

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Die Moto3-Mannschaft der Memminger hatte den WM-Meilenstein mit Ayumu Sasaki und Collin Veijer geschafft, nun zog auch die Moto2-Mannschaft mit dem überragend erfolgreichen Finale nach.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

In der Teambox ging es noch während des Moto2-Rennens gedrängt zu – nach der Zielflagge stürmten die 200 Gäste des Valencia-Finales die Garage der Allgäuer. Die gewaltige Anspannung der vergangenen Monate, und auch die der Saison 2025, entlud sich nun mit Tränen – und Champagner.

Befreiungsschlag: Manuel Gonzalez ist Moto2-Weltmeister 2026 Foto: Gold and Goose Befreiungsschlag: Manuel Gonzalez ist Moto2-Weltmeister 2026 © Gold and Goose

Teamchef Jürgen Lingg, durchtränkt auch von Emotionen: «Es sind die größten Momente, ein Tag, der sich nicht in Worte fassen lässt. Wir erleben all das als ein Team, das genau hierfür gekämpft hat, zu keiner Sekunde aufgehört hat, daran zu glauben. Der Titel ist uns nicht geschenkt worden, es war ein sehr langer Weg. Ich möchte mich bei jedem einzelnen bedanken – alle hier haben alles dafür gegeben. Es fühlt sich wohl auch deshalb so gut und richtig an, weil wir auch etliche Tiefschläge hatten, uns davon aber nie entmutigen haben lassen und, besser noch, gelernt und versucht haben, es noch besser zu machen. Manu, Senna und auch unsere Moto3-Davids – wir haben das gemeinsam durchgezogen, das ist der größtmögliche Erfolg des gesamten Projekts.»

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Fazit: Vizetitel in der Moto3 mit David Almansa, Platz 3 in der Teamwertung. Durchmarsch in der Moto2-Teamwertung – Intact GP führte die Meisterschaft vom ersten bis zum letzten Rennen an. WM-Rang 6 nach sechs Podestplätzen mit drei Siegen und abgeschlossener MotoGP-Ausbildung. Die Krönung – Weltmeister Manuel Gonzalez schaffte das, was nicht wenige bereits nicht mehr für möglich hielten – Intact GP dagegen schon.