Im Qualifying zum Katar-GP musste Kimi Antonelli sich noch geschlagen geben gegen seinen Teamkollegen George Russell, der 0,128 sec schneller geblieben war und sich die 13. Pole seiner GP-Karriere gesichert hatte. Im Rennen hatte der Brite aber einmal mehr Pech. Bereits in der zweiten Rennrunde erwischte er die Styropor-Schild-Überreste, die Arvid Lindblad nach dem Duell mit seinem Teamkollegen Liam Lawson nach dem Start auf der Strecke verteilt hatte.

Werbung

Werbung

Die Trümmerteile des Schildes verfingen sich im Auto von Russell und störten dessen Aerodynamik. Das Mercedes-Team versuchte, diese beim zweiten Stopp des 28-Jährigen zu entfernen, weshalb er sich mehr als zehn Sekunden gedulden musste, bis er weiterfahren konnte. Antonelli kam so vorbei.

Und der Formel-1-Champion, der sich nach dem Start noch angriffslustig gezeigt hatte und von seinem Team zurückgepfiffen wurde, fragte 13 Runden vor dem Fallen der Zielflagge nach, ob er seinen Stallgefährten vor dem Ende des Rennens vorbeilassen solle, um ihm im Kampf um den zweiten WM-Rang gegen Max Verstappen zu helfen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Russell sich im Fight gegen den Red Bull Racing-Star durchsetzen wird, ist aber so gering, dass Mercedes vorerst auf eine Stallorder verzichtete. In der letzten Runde fragte Kimi noch einmal nach. Doch Russell fehlten da schon mehr als 29 Sekunden auf den Spitzenreiter, weshalb der 20-jährige Italiener den zehnten GP-Sieg seiner noch jungen Formel-1-Karriere behalten durfte.

Werbung

Werbung

Kimi Antonelli: «War bereit, den Platz an George zurückzugeben»

Noch auf dem Weg zurück an die Box erklärte der Lockenkopf: «Das Auto war heute ein Monster, unglaublich!» Und als Mercedes-Teamchef Toto Wolff ihm mit Blick auf das harte Duell nach dem Start über Funk erklärte: «Kimi, das war ein sehr gutes Rennen, sehr gut gemacht! Also ein sehr gutes Rennen, abgesehen von zehn Sekunden, die wir nicht so mochten. Aber der Rest war wirklich gut», antwortete er keck: «Wir wollten dir etwas Adrenalin geben.»

Später erklärte Kimi: «Das Auto war unfassbar und das Renntempo war unglaublich. Speziell bei freier Fahrt im letzten Stint, als ich 1:25er-Zeiten fahren konnte, es hat richtig Spass gemacht. Das war das beste Auto, das wir in dieser Saison hatten. Und ich bin sehr stolz auf das Team, was es geschafft hat, vor allem, wie es versucht hat, das neue Gesamtpaket zu verstehen. Ich fühle mit George, offenbar hat er sich einen ziemlichen Schaden zugezogen. Es wäre sonst ein nettes Duell geworden, denke ich. Aber ich bin wirklich happy mit dem Sieg und mit dem Tempo, das ich heute hatte.»

Und der 20-fache GP-Podeststürmer erklärte, als er auf seine Nachfragen zur Stallorder angesprochen wurde: «Als Team versuchen wir, George im WM-Fight zu kämpfen. Wir wissen auch, wie wichtig das für das Team ist. Deshalb war ich bereit, den Platz zurückzugeben, weil ich die Situation kenne. Aber das Team sagte, es ist in Ordnung, deshalb fuhr ich einfach mein Rennen.»