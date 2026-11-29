«Ich bin erschöpft und froh, dass diese Saison vorbei ist!» Die offensten Worte Jorge Martins fielen gleich zu Beginn des Gesprächs, das der jetzige Ex-Aprilia-Pilot am Ende des MotoGP-Wochenendes nach dem Saisonfinale in Valencia führte. Kurz vorher war der Spanier auf dem fünften Platz über die Ziellinie gefahren – jenem fünften Platz, von dem aus er gestartet war. Dadurch, dass Markenkollege Marco Bezzecchi das Sonntagsrennen auf dem vierten Platz vor Martin beendete und das Sprintrennen gewonnen hatte, rutschte Martin an seinem letzten Rennwochenende für die Marke aus Noale noch auf den dritten Platz der WM-Wertung ab.

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Während des Rennens hatte der Mann mit der Nummer 89 mit Problemen zu kämpfen: «Ich weiß nicht weshalb, aber ich hatte Probleme mit dem Vorderreifen. Ich habe alles gegeben, aber das war nicht genug.» Der dritte WM-Rang steht damit für Martin in der Endabrechnung der abgelaufenen Saison. Einer Saison, in der der 28-Jährige nicht erwartet hatte, bis kurz vor Schluss um die Weltmeisterschaft kämpfen zu können: «Ich bin froh über den Platz unter den ersten drei in der WM-Wertung. Wir haben mehr erreicht, als wir erwartet hatten.»

Jorge Martin entging nur knapp dem Tod

Der Madrilene zog ein Fazit bezüglich seiner letzten beiden Jahre bei Aprilia. Die Saison 2025 war von mehreren, teils sehr schweren Verletzungen geprägt: «Um die Weltmeisterschaft zu kämpfen, nachdem ich so nah am Tod war, ist wie ein Sieg! Wir haben das Ruder herumgerissen.» Dadurch entstand für den Weltmeister von 2024 eine Verbindung zum Team, das er nun für einen Sitz auf der Werks-Yamaha verlässt. «Ich war nach dem Ende des Rennens sehr emotional, denn ich lasse Menschen zurück, die mir geholfen haben, meine Ziele zu erreichen. Ich musste weinen, denn ich werde sogar die Leute im Team vermissen, mit denen ich gekämpft habe.»

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Namentlich nannte Martin unter anderen Teamchef Massimo Rivola, der Jorge Martin im Laufe der Saison 2025 gegen dessen Willen bei Aprilia gehalten hatte . Der Spanier und sein Manager strengten in einem wochenlangen Tauziehen einen Wechsel Martins zum Honda-Werksteam an. Auch mit Kommunikationschef Antonio Boselli sei Martin dabei aneinandergeraten: «Ich wollte sie umbringen!», fasste der neunfache Grand-Prix-Sieger den Zwist scherzhaft zusammen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen