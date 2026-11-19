2027 feiern die Superbike- und Supersport-WM Premiere in China: Zum Saisonabschluss Ende Oktober wird in der Millionenmetropole Shanghai gefahren. Spätestens dann will CF Moto in der Startaufstellung stehen und als erste chinesische Marke in der höchsten Klasse der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft mitmischen.

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Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Organisatorisch ist CF Moto so aufgestellt, dass sich deren europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rimini/Italien um die Technik der zukünftigen Rennmaschine kümmert. Für die Abwicklungen im Rennsport sorgt Teamchef Jorge «Aspar» Martinez, der bereits in der Moto2- und Moto3-WM als Partner von CF Moto auftritt. «Wir warten darauf, dass die Struktur, das Testteam und ein geeigneter Arbeitsplan stehen», sagte der Spanier gegenüber SPEEDWEEK.com im Oktober 2026 . «Es macht keinen Sinn, jetzt einen Fahrer unter Vertrag zu nehmen, wenn noch nicht alles vorbereitet ist.»

CF Moto: Angebot für Bautista käme zu früh

Lange galt der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista als heißer Kandidat bei CF Moto. Inzwischen ist jedoch klar, dass er entweder in der US-Superbike-Serie MotoAmerica fahren wird – oder in der Britischen Meisterschaft, sollte sein Plan in den USA scheitern.

Wegen der von Martinez geschilderten Sachlage hat der am 21. November 42-Jährige bis heute kein Angebot von CF Moto erhalten, abgehakt ist das Thema für Alvaro deswegen aber nicht. «Der Job eines Testfahrers für eine wichtige Firma ist keine schlechte Idee», betonte Bautista im Vieraugengespräch mit diesem Motorsport-Portal. «China ist ein Riesenmarkt und sehr wichtig. So könnte ich ein Motorrad nach meinen Wünschen formen und eventuell auch einige Rennen bestreiten. Die Intension und die Ziele des Projekts sind klar, sie stellen das Team auf die Beine und entwickeln das Rennmotorrad. Aber sie stehen mit allem erst am Anfang. Vor Mitte nächste Saison werden wir von ihnen kein Bike auf der Rennstrecke sehen. Sie arbeiten viel im Werk und in der Rennabteilung in Rimini, haben aber noch kein Testteam.»

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Alvaro Bautista Foto: Gold and Goose Photography Alvaro Bautista © Gold and Goose Photography

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Im Dezember 2025 wurde der frühere MotoE-Champion Matteo Ferrari als Testfahrer verpflichtet , Ende September 2026 testeten Aspars Moto2-Asse David Alonso und Daniel Holgado sowie Moto3-Weltmeister Maximo Quiles das Superbike. Sie alle fuhren bislang nur mit dem Serienmotorrad, mit den Aufgaben richtiger Testfahrer hatte das wenig zu tun.

Ich habe mich bis heute nicht von ihr verabschiedet. alvaro bautista über die superbike-wm

Bautista kann sich vorstellen, dass er bei einem entsprechenden Angebot in die Superbike-WM zurückkehren würde. «Ich habe mich bis heute nicht von ihr verabschiedet», unterstrich der Evergreen. «Sagen wir, dass sich CF Moto an mich wendet und mir mitteilt, dass sie im Juli oder August mit dem Testen beginnen, dann ziehe ich das eventuell in Betracht. Wenn sie mir sagen sollten, dass ich das Motorrad entwickeln und Rennen für sie fahren soll, dann muss ich mir die Bedingungen anschauen. Ich weiß aber nicht, wie ich mich dann fühle. Heute habe ich genügend Motivation und fühle mich körperlich und geistig gut. Vielleicht ist das in einem halben Jahr oder Jahr anders. Oder ich fühle mich in den USA oder Großbritannien so wohl, dass ich gar nicht zurück will. Weil ich dort ein Motorrad habe, mit dem ich gewinnen kann. Allem voran will ich Rennen fahren.»

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