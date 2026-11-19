Die Partnerschaft zwischen der Formel 1und dem Kult-Spielwarenhersteller Lego hat den Formel-1-Fahrern und allen Zuschauern schon viel Freude beschert. Denn das dänische Unternehmen sorgte dafür, dass die Fahrer in fahrtüchtigen Lego-Autos auf die Piste gingen – zum ersten Mal im vergangenen Jahr im Rahmen der Fahrer-Parade in Miami und zuletzt im Juli in Silverstone.

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Nun folgt in Las Vegas das erste Lego-Rennen, bei dem die elf Lego-Fahrzeuge von Silverstone auf der Strecke sein werden. Die besonderen Rennwagen, die aus mehr als 28'000 Steinen bestehen, wurden mit einigen Modifikationen versehen.

Am 21. November wird das Rennen der bis zu 25 km/h schnellen Lego-Autos vor dem GP-Start auf dem Las Vegas Strip Circuit ausgetragen. Gefahren wird eine Runde. Das Besondere: Jedes Team wird dabei durch ein eigenes Auto vertreten.

Allerdings ist noch nicht klar, wer am Steuer sitzen wird – das wird Lego erst in den nächsten Tagen in den sozialen Medien verkünden. Die Fans dürfen sich auf ein «ganz besonderes Startfeld» freuen.

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Und wer seine Formel-1-Helden auch im Spielzimmer nicht missen will, kann sich nun das ganze Feld der 22 Stammfahrer als Lego-Figuren samt deren 2026er-Renner als Bausatz besorgen. Die Lego Speed Champions Formula 1 Kollektion, die am Rande des Rundkurses von Las Vegas vorgestellt wurde, wird ab 1. März 2027 erhältlich sein.