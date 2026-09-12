Training 3 Madring: Hamilton-Strafe nach Crash? Antonelli 1., Verstappen P5

Ein letztes Mal Üben, bevor es ins Abschlusstraining zum Traditions-GP von Spanien auf dem neuen Madring geht. Die Fahrer haben noch immer alle Hände voll zu tun, den Tücken des madrilenischen Kurses auf die Schliche zu kommen.

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Bei 24,4 Grad (die Rennstrecke 44,4 Grad warm) meinte der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher: «Die Piloten müssen sich jetzt weiter steigern und versuchen, zum Schluss des dritten Trainings ans Limit zu gehen.»

Alleine im zweiten Training zum Spanien-GP gab es 51 Vergehen wegen eines Autos zu weit neben der Rennstrecke, das könnte später in der Quali ein Thema werden. Genau so wie der Verkehr hier. Da stolperten sich die schnellen Herren am Freitag gleich reihenweise über die Räder.

Racing Bulls-CEO Peter Bayer: «Das nächste Problem ist, dass sich die Strecke weiter rasant entwickelt. Das muss man beim ständigen Anpassen der Abstimmung berücksichtigen.»

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Nochmals Ralf Schumacher über seine Erwartungen fürs dritte Trianing: «Mercedes wird nun Leistung hochfahren, auch von McLaren erwarte ich mehr. Und Ferrari muss nach dem Desaster von Monza eine starke Reaktion zeigen.»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur blickte schon voraus auf den Grand Prix vom Sonntag: «Überholen wird hier schwierig. Da nützt es dir wenig, wenn du gutes Renntempo hast, aber nicht an den Gegnern vorbeikommst. Da werden gewiss viele Teams den Fokus eher auf die Quali setzen als bei anderen Rennstrecken.»

Zu Beginn des dritten Trainings: Probleme mit der Barriere beim Engländer Arvid Lindblad, der am Freitag mit der viertschnellsten geglänzt, seinen Rennwagen dann aber mit Schmackes in die Pistenbegrenzung gesetzt hatte. Offenbar wurde dabei auch die Überlebenszelle beschädigt, denn für den Briten wurde ein neues Auto aufgebaut.

Wie oft wurde am Anfang taktiert, unter dem Motto: Sollen doch die Anderen die Piste sauber fahren. Prompt kamen die im früheren Sauber-Rennwagenwerk gebauten Audi von Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg als erste Fahrer auf die Bahn.

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Die Aufgaben der Rennställe: Dauerläufe auf mittelharten und harten Reifen, dann Quali-Simulationen, idealerweise zum Schluss, wenn die Bahn am meisten Haftung aufbaut.

Nach zehn Minuten Jubel auf den Tribünen bis in die Messehalle 5 zu hören, wo das Pressezentrum untergebracht ist – Fernando Alonso im Einsatz! Der Aston Martin-Star hatte am Freitag viel Trainingszeit verloren und holte nun nach, was er schon 24 Stunden vorher hatte tun wollen: Runden auf weichen Pirelli (rot markiert).

Alex Albon brachte seinen Williams an die Box, das linke Hinterrad stand ein wenig schräg, nach Mauerkuss im technischen letzten Pistenteil vor Start und Ziel.

Weltmeister Lando Norris rodelte neben die Bahn, entging aber den Mauern. Nun auch die ganzen Star-Fahrer endlich im Einsatz. Hamilton übernahm die Führung vor Hamilton, und Ralf Schumacher fiel auf: «Das Auto hoppelt an der Hinterachse, das bedeutet, dass der Wagen sehr steif abgestimmt ist. Das kann aber dazu führen, dass die Hinterräder auf Bodenunebenheiten abheben, und ohne Kontakt zwischen Reifen und Rennbahn wird das auch nichts.»

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Der andere Williams-Fahrer Carlos Sainz rutschte ebenfalls vor der Bahn und brachte den Wagen 20 cm vor der Pistenbegrenzung zum Stehen, der neue Reifensatz im Eimer.

Nach 20 Minuten WM-Leader Kimi Antonelli vorne, satte sechs Zehntelsekunden schneller als Hamilton. Aber Leclerc konterte und rückte wieder auf Platz 1. Nun auch Verstappen am Fahren, aber noch kein Lindblad.

Nach 23 Minuten: Schock für die Fans von Lewis Hamilton! Crash in der letzten Kurve vor Start und Ziel, Frontflügel schräg geschlagen, rote Flagge.

Hamilton fand der Rückwärtsgang und fuhr mit unterm Auto eingeklemmtem Flügel weiter, dann mit stehendem rechten Vorderrad, dabei heisst die Vorgabe des Autosport-Weltverbands FIA eigentlich – ein beschädigtes Auto muss abgestellt werden.

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Dann Riesendiskussion am Funk. Hamilton-Renningenieur Carlo Santi: «Stell das Auto an einem sicheren Ort ab, du hast einen Platten.» Hamilton: «Den kann ich sehen, ich versuche, das Auto zurückzubringen.»

Dann aber musste selbst der grosse Hamilton einsehen, dass aus dem wohl nichts wird, und er stellte den Dienst-Ferrari endlich zur Seite. Natürlich wird er sich bei den Rennkommissaren dafür verantworten müssen, eine Strafe scheint unvermeidlich.

Ralf Schumacher weist darauf hin: «Diese Piste verlockt die Fahrer zu Fehleinschätzungen, das kann eine lustige Qualifikation werden. Und auch im Rennen sehe ich da die eine oder andere haarige Situation auf uns zukommen, wenn etwa die Reifen langsam abgefahren sind.»

Es folgte eine längere Pause, weil an der Unfallstelle die TecPro-Barriere instand gestellt werden musste.

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Nochmals Ralf Schumacher: «Diese letzte Kurve ist echt eng, Hamilton hat den Eingang versemmelt, war leicht neben der Ideallinie. Er hätte die Bremse aufmachen müssen, vielleicht hätte er die Kurve dann geschafft. Aber er wollte seine schnelle Runde unbedingt zu Ende fahren. Wir sehen – so etwas passierte den Besten.»

Dann Meldung der FIA: Das Training wird neutralisiert, das bedeutete – die Zeit wurde angehalten bei 15 Minuten und 38 Sekunden, also nach 22 Minuten Zwangspause. Mit diesem ungewöhnlichen Schritt sollte den Rennställen wenigstens noch eine Viertelstunde Zeit zum Üben gegeben werden.

Um 13.32 ging es endlich weiter, natürlich ohne Lewis Hamilton. Ralf Schumacher fand: «Wenn da alle noch zwei Versuche mit weichen Reifen fahren wollen, wird es eng.»

Zu diesem Zeitpunkt die Reihenfolge Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton und Hülkenberg.

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Max Verstappen rückte hoch auf P2, während Charles Leclerc sind weiter verbesserte, eine gute halbe Sekunde vor dem Niederländer. Dann rückte Antonelli auf P2, Piastri auf P3, Russell auf P4, damit Verstappen Fünfter.

In der Folge ein Lebenszeichen von Lando Norris, hoch auf P2, nur 70 Tausendstel hinter Leader Leclerc. Nico Hülkenberg im Audi auf Platz 8.

Fünf Minuten vor Schluss übernahm WM-Leader Antonelli die Führung, und auch von Max Verstappen kam noch was – Vierter, aber eine halbe Sekunde hinter Kimi Antonelli. Darauf wurde P5, als sich Piastri verbesserte.

Schlusspunkt von Haas-Fahrer Oliver Bearman: Crash in Kurve 10. Ob das für die Quali repariert werden kann? Fraglich.

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