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Kimi Antonelli: Krank in Mexiko, Startnummer für 2027 steht fest

Bald-Weltmeister Kimi Antonelli fehlt am Donnerstag beim Medientag der Formel 1: Virus-Erkrankung! Inzwischen steht fest, mit welcher Nummer der Italiener 2027 antreten wird.

Formel 1

Kimi Antonelli: Die 12 auf dem Wagen, die 1 verdient
Kimi Antonelli: Die 12 auf dem Wagen, die 1 verdient
Foto: XPB
Kimi Antonelli: Die 12 auf dem Wagen, die 1 verdient
© XPB

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Mercedes teit mit: Kimi Antonelli wird beim traditionellen Medientag (Donnerstag) nicht auftauchen. «Kimi fühlt sich nach einer Virus-Erkrankung nicht gut. Das Team hat daher beschlossen, ihn von allen Verpflichtungen heute zu entbinden, damit er sich fürs Training ab Freitag ausruhen kann. Wir gehen davon aus, dass der Einsatz von Antonelli nicht gefährdet ist.»

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Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der 20-jährige Kimi Antonelli an diesem Wochenende in Mexiko zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Historie.

Schöner Zufall: Erster WM-Titel von Niki Lauda 1975 mit Ferrari – mit Nummer 12. Erster WM-Titel von Ayrton Senna 1988 mit McLaren – mit Nummer 12. Sie haben erraten, mit welcher Nummer heute Kimi Antonelli unterwegs ist – mit Nummer 12.

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Als Champion darf der Bologneser in der GP-Saison 2027 mit der 1 ausrücken, aber wenn es nach dem Mercedes-Piloten geht, dann fährt er weiter mit der 12. Das hat er in verschiedenen Interviews bestätigt. Ob Mercedes auch begeistert ist, kein Auto mit der 1 des Weltmeisters auf der Bahn zu haben, ist eine andere Frage.

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Neu ist diese Situation für Mercedes allerdings nicht, denn Lewis Hamilton hat jahrelang auf die 1 verzichtet, um mit seiner geliebten 44 weiterzufahren.

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Ein Formel-1-Startfeld ohne die Nummer 1, das kommt öfter vor als man denken würde.

Es gab natürlich Fälle, in welchen der Champion gar nicht mehr im Feld war. Da wurde die 1 dann nicht vergeben. So fuhren die Williams-Fahrer Damon Hill und Alain Prost 1993 – nach der Williams-Trennung von Nigel Mansell Ende 1992 – mit der 0 für Hill und der 2 für Prost.

In den ersten Jahren der Formel-1-WM erhielt der Weltmeister überdies in der folgenden Saison nicht die 1 für den Champion, die Nummern variierten auch von Rennen zu Rennen.

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Lewis Hamilton benützte auch als Champion lieber weiter die 44, «weil mir die 44 mehr bedeutet als die 1. Ich fuhr zu Beginn meiner Karriere mit der 44, damit habe ich meine erste Meisterschaft gewonnen, die Zahl hat eine Geschichte für mich. Die 1 ist von so vielen Piloten ausgeführt worden, von Vettel, von Schumacher, von Senna, die 44 aber nicht. Ich mag die 44 auf dem Wagen tragen, aber ich fühle mich als Nummer 1. Das reicht mir.»

Der letzte Weltmeister, der vor Hamilton ohne die 1 in die neue Saison ging: Emerson Fittipaldi beim Argentinien-GP 1973, wo er kurioserweise die Startnummer 2 trug. Den Rest der Saison dann prangte die 1 auf seinem John Player Special-Lotus.

Fittipaldi war es auch, der als erster Fahrer die 1 des Weltmeisters die ganze Saison trug – das war 1975, bei McLaren.

Ebenfalls merkwürdig: Zuvor war der Brasilianer in der Formel-1-WM viermal mit der 1 ausgerückt, aber da war er noch gar nicht Weltmeister ...

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Die Formel-1-Statistik seit 1950 weist aus: Mit der Nummer 12 von Kimi Antonelli fuhren 152 verschiedene Piloten!

Die berühmtesten darunter: Ayrton Senna, Nigel Mansell, Niki Lauda, Nico Hülkenberg, Jenson Button, Graham Hill, Jack Brabham, Jo Siffert, Jochen Rindt, Denny Hulme, Jim Clark, John Surtees und – die italienischen Champions vor Kimi, nämlich Alberto Ascari und Giuseppe Farina.

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