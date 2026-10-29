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Lucy Michel (21) bangt um ihre Rennfahrerkarriere: Suche nach neuem WM-Team

Die Sächsin Lucy Michel ist seit der Einführung der Motorrad-Weltmeisterschaft nur für Frauen 2024 dabei. Weil Teamchef Stefan Laux kürzertritt, muss sie sich für 2027 anders orientieren.

Motorrad-Frauen-WM

Lucy Michel muss sich für 2027 neu orientieren
Lucy Michel muss sich für 2027 neu orientieren
Foto: gold & goose
Lucy Michel muss sich für 2027 neu orientieren
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Ihre besten Ergebnisse eroberte Lucy Michel direkt bei der Einführung der Frauen-Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke (WorldWCR) 2024 als Neunte und Zehnte in Misano sowie mit Platz 7 im zweiten Rennen in Donington Park. In der Hälfte ihrer bislang 36 Rennen brauste die blonde Sächsin in die Punkte und beendete die Weltmeisterschaft auf den Positionen 16, 17 und 19.

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2027 erlebt die Frauen-WM so etwas wie einen Neustart. Statt der Yamaha R7 mit Twin-Aggregat kommt dann die Dreizylindermaschine 675SR-R des chinesischen Herstellers CF Moto zum Einsatz, außerdem Einheitsreifen von Michelin statt Pirelli. Die Abwicklung der Meisterschaft wandert aus den bewährten Händen des früheren MotoGP-Teameigentümers Luca Montiron zu einem noch nicht bekannten Partner.

Lucy Michel möchte gerne weiter Weltmeisterschaft fahren, im Team von Stefan Laux ist das aber nicht möglich. «Ich möchte Lucy weiterhin helfen, kann das Team aus gesundheitlichen Gründen aber nicht mehr machen», sagte der Unterfranke gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich habe es ein bisschen mit dem Herz und will etwas zurücktreten. Ich muss schauen, dass ich es gesundheitlich auf die Reihe bekomme, es läuft auch gut mit Betablockern und Blutverdünnern. Ich bin jetzt 63 und muss ein bisschen langsam machen und etwas vorsichtiger sein.»

Im Artikel erwähnt

Schwierige Voraussetzungen für Lucy Michel

Die vielen Änderungen für nächste Saison wiegen für Lucy besonders schwer, da sie sich in Deutschland – und zudem voll berufstätig – nicht so vorbereiten kann wie die Gegnerinnen aus Spanien oder Italien. «Sie fühlt sich in dieser Meisterschaft wohl, muss aber mehr tun», hielt Laux fest. «Die anderen sind brutal schnell und sind dauernd am Testen. Das kann Lucy nicht. Wenn sie im Winter zum Testen in den Süden will, dann sind das jedes Mal Minimum 5000 Euro und wir müssen das ganze Equipment 3000 km in den Süden karren und zurück. Mautkosten, Spritkosten – das läppert sich. Hinzu kommt: Wir kennen das neue Motorrad nicht, testen ist schwierig in der kurzen Zeit, im März geht es bereits wieder los. Ich weiß nicht, ob wir so ein Motorrad kriegen würden und ich habe auch kein Hintergrundwissen, weil alles neu ist. Das sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren.»

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Erste Kontakte für die Frauen-WM 2027 hat Lucy Michel geknüpft, zusätzliche Sponsoren würden der einzigen Deutschsprachigen im Feld sehr helfen.

Stefan Laux (re.) mit Familie Michel
Stefan Laux (re.) mit Familie Michel
Foto: gold & goose
Stefan Laux (re.) mit Familie Michel
© gold & goose

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