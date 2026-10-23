Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Valentino Rossi über Kimi Antonelli: «Er braucht meinen Rat nicht»

Der italienische Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli steht in Texas vor seinem ersten Formel-1-WM-Titel. Das ringt auch dem Motorrad-Champion und Landsmann Valentino Rossi den grössten Respekt ab.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli und Valentino Rossi beim Kartfahren
Kimi Antonelli und Valentino Rossi beim Kartfahren
Foto: Instagram/valeyellow46
Kimi Antonelli und Valentino Rossi beim Kartfahren
© Instagram/valeyellow46

Werbung

TV-Programm

Werbung

Anfang September 2026 wollte Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli fürs Heimrennen in Monza ein besonderes Helm-Design tragen. Herausgekommen ist ein Knicks vor seiner Heimat und vor seinem Kumpel Valentino Rossi.

Werbung

Werbung

Mercedes-Fahrer Antonelli hat sich für ein Design entschieden, wie es der frühere Motorrad-Star 2002 in Mugello trug. Antonelli wandte sich dazu an Rossis Helm-Maler Aldo Drudi.

Neben der traditionellen italienischen Trikolore sind auf dem Helm Italien-typische Symbole zu sehen – Kaffee, Pizza, Pasta, aber auch ein Bidet oder die Farben der italienischen Fussball-Nationalmannschaft, weisse Unterwäsche und Familie, ferner Rossi, der Antonelli auf seinem Rücken trägt.

Antonelli schrieb auf seinen sozialen Netzwerken über Rossi: «Vale war sofort begeistert, dass wir für meinen Helm etwas zusammen machen. Für mich ist Vale ein Mythos, ein Vorbild, dazu darf ich ihn meinen Freund nennen.»

Werbung

Werbung

Nun arbeitet Kimi Antonelli am eigenen Mythos: Er kann schon beim USA-GP in Texas zum jüngsten Formel-1-Champion in 77 Jahren Königsklasse werden.

TV-Programm

Da ist auch der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi tief beeindruckt, wie er gegenüber der italienischen Sky gesagt hat: «Für die italienischen Motorsport-Fans ist es ein Traum, denn wir hatten seit vielen Jahren keinen so starken italienischen Fahrer.»

«Für mich ist es supercool, ihn auf dem Weg zum Titel zu erleben, weil ich ihn kenne, schon seit er ganz klein war. Wir sind zusammen Kart gefahren, und ihn jetzt gewinnen zu sehen, erfüllt mich mit grosser Zufriedenheit.»

Rossi gab an, dass er vor Antonellis Reise nach Texas keinen Kontakt zu Kimi aufnahm: «Ich schätze, dass er die Situation unter Kontrolle hat. Ich werde gewiss noch vor dem Rennen von ihm hören. Aber ich glaube nicht, dass er meinen Rat braucht.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

26

1:36,052

02

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

25

+0,084

03

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

22

+0,245

04

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

26

+0,326

05

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

25

+0,481

06

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

23

+0,503

07

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

23

+0,734

08

5

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

23

+0,943

09

41

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

26

+1,011

10

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

22

+1,257

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien