Sportler oder Big Boxer: Vorschau auf die EICMA-Neuheiten von BMW

Die Beziehung von BMW zur Mailänder Leitmesse EICMA war in der jüngeren Vergangenheit wechselvoll. Im Nachgang der Corona-Pandemie verordneten sich die Bayern eine «strategische Neuausrichtung der Kommunikation» und wollten fortan stärker auf digitale Präsentationen setzen. Nach Übernahme des aktuellen Motorrad-CEO Markus Flasch erfolgte der Schritt rückwärts: Trotz digitaler Präsentationen bekamen Messeauftritte wieder mehr Bedeutung: Die Konzeptstudie zur F450GS feierte 2024 in Mailand Weltpremiere, im letzten Jahr folgte die Serienversion.

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Auch 2026 haben die Bayern auf der Leitmesse wichtige Neuheiten im Gepäck. Zwei davon wurden in den letzten Wochen erstmals gezeigt: Die Erweiterung der Einstiegsbaureihe um die F450R wurde als Erstes vermeldet. Das Herz des Naked Bikes ist, wie in der Adventurebike-Schwester, der 420 ccm große Reihentwin, der mit 48 PS Leistung bei fahrfertigen 175 kg die Grenzen der A2-Klasse ausreizt. Auch Rahmen und Fahrwerksteile der «R» basieren auf der kleinen GS, optisch orientiert sie sich jedoch an der Vierzylinder-Schwester S1000R.

Und auch die S1000RR bekommt eine Entsprechung in der Einsteigerfamilie: Die F450RR setzt auf optische Elemente der Vierzylindersportlerin. Das bayrische Superbike selbst steht ebenfalls vor einer Runderneuerung und könnte jenes dritte Modell sein, dass in Mailand Premiere feiern soll.

Wird bei TVS in Indien vom Band laufen: BMW F450R Foto: BMW Wird bei TVS in Indien vom Band laufen: BMW F450R © BMW

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Die Bayern stehen in den kommenden Monaten vor einem Neuheitenfeuerwerk: Von F450R und RR über die S1000RR, von der leicht aufgefrischten R1300GS mitsamt M-Flaggschiff, bis hin zum Muscle-Bike R20. S1000RR und R20 sind in ihrem Entwicklungsprozess am weitesten gediehen und für beide haben die Bayern zuletzt die Werbetrommel gerührt.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Markus Flasch, CEO von BMW Motorrad, sprach im September in einem Video auf den Social-Media-Kanälen der Bayern davon, die finale Entwicklung der R20 beschleunigen zu wollen – das Projekt sei bereits sehr gut vorangekommen. Das reduzierte Naked-Bike ist erkennbar an der größten Ausbaustufe des luftgekühlten «Big Boxer». Auch auf die kommende S1000RR lenkte der CEO im Spätsommer selbst die Aufmerksamkeit, als er mit einem Vorserienmodell bei einem Fahrtraining des deutschen Magazins «Motorrad» auftauchte. Im Vorfeld der wichtigsten Branchenmesse ist dies ein Indiz für eine nahe bevorstehende Weltpremiere. Enthüllen werden die Bayern ihre Neuheiten für die Mailänder Messe am 3. November um 11.30 Uhr.