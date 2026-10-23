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Superbike-Test in Jerez: Honda-Werkspilot Somkiat Chantra mit der Bestzeit

Beim ersten Wintertest zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2027 in Jerez war die Beteiligung am zweiten Tag gering. Honda-Werkspilot Somkiat Chantra fuhr schneller als Sam Lowes (Ducati) am Vortag.

Superbike WM

Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: WorldSBK
Somkiat Chantra
© WorldSBK

Im Artikel erwähnt

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Für zwei Tage buchte die Honda Racing Corporation die Rennstrecke in Jerez, um mit den Stammfahrern Jake Dixon und Somkiat Chantra sowie Testfahrer Jonathan Rea ausgiebig Runden abzuspulen. Das Reglement schreibt vor, dass allen anderen engagierten Teams die Teilnahme zu einem fairen Preis angeboten werden muss – aber nur BMW und das Ducati-Kundenteam MarcVDS sowie ein Supersport-Team ergriffen die Gelegenheit, am Donnerstag und Freitag dieser Woche bei optimalen Bedingungen mit der Vorbereitung auf die Superbike-WM 2027 auf der Rennstrecke zu beginnen.

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Dass Sam Lowes am ersten Tag für die beste Runde sorgte, verwundert nicht. Der Engländer musste sich nur mit den Reifen von Michelin sowie mit den Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo beschäftigen, die ab kommender Saison als Standard verwendet werden. Am Donnerstagabend packte MarcVDS zusammen und verzichtete auf den zweiten Tag.

Honda und BMW hatten dagegen auch neue Entwicklungen an ihren Motorrädern und blieben, denn beide Hersteller setzen im nächsten Jahr ein neues Homologationsmodell ein. Den Rundenzeiten kommen wegen der diversen Umstellungen daher keine große Bedeutung zu.

Im Artikel erwähnt

Honda sammelte erste Erfahrungen mit einer für 2027 stark aktualisierten CBR1000RR‑R. Da das Motorrad noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, kann der Umfang der Modifikationen nicht seriös abgeschätzt werden. Offensichtlich waren neue Aerodynamik-Elemente. Für die schnellste Zeit sorgte Chantra. Der Thailänder ließ sich nach 77 Runden eine 1:38,703 min notieren, was durchaus bemerkenswert ist, denn am Rennwochenende war er nur in der Superpole in 1:38,606 min schneller - und er war schneller als Sam Lowes am Vortag!

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Um Testtage zu sparen, war BMW-Werkspilot Miguel Oliveira nur am Donnerstag auf der Strecke und überließ Testfahrer Michael van der Mark die weitere Arbeit. Das Urteil des Niederländers ist für das britisch-bayerische Werksteam Gold wert, denn nachdem BMW nach dem Gewinn der Superbike-WM 2025 durch Toprak Razgatlioglu alle Konzessionen gestrichen wurden – also auch die für das Chassis –, wird es 2027 einen neuen Rahmen geben. Van der Mark kann die Veränderungen am ehesten nachvollziehen.

Wie am Donnerstag waren nur Yamaha-Neuzugang Jeremy Alcoba und sein AS-Racing-Teamkollege Aldi Mahendra auf der Piste. Der Indonesier umrundete den Circuito de Jerez mit der R9 in 1:43,147 min geringfügig schneller als der Spanier.

Superbike-Test in Jerez 22./23. Oktober, Zeiten Tag 2

  1. Somkiat Chantra (Honda), 1:38,703 min

  2. Jonathan Rea (Honda) 1:38,866

  3. Jake Dixon (Honda), 1:39.295

  4. Michael vd Mark (BMW), 1:39,995

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