Gross, grösser, Texas: Wie Circuit of the Americas zur Erfolgsstory wurde

Am Anfang gab’s zu den Formel-1-Plänen im herrlichen Kapitol von Austin ziemlich viel Skepsis. Aber dann entwickelte sich das Rennen nicht nur zur grössten Sportveranstaltung dieses spannenden Bundesstaats, sondern auch zu einem der beliebtesten Formel-1-Läufe.

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Der Circuit of the Americas (COTA) vor den Toren von Austin, Texas, ist seit inzwischen 14 Jahren Austragungsort des Grossen Preises der USA. Der Erfolg der Strecke ist nicht selbstverständlich, denn die Formel 1 hatte über viele Jahre Schwierigkeiten, sich dauerhaft in den Vereinigten Staaten zu etablieren.

Inzwischen sind zwei weitere Rennen in Nordamerika zum Kalender hinzugekommen, Miami und Las Vegas. Dazu haben wir die Klassiker in Kanada und Montreal. Die Formel 1 boomt.

Der Weg zum Erfolg war steinig. Heute gehört das Rennwochenende in Austin jedoch zu den beliebtesten Veranstaltungen im Kalender. Es feiert die besondere Identität der Stadt und wächst von Jahr zu Jahr weiter.

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USA-GP: Die Dürre nach der Indianapolis-Farce

Als der Vertrag mit dem bisherigen Austragungsort Indianapolis 2007 auslief, hatte sich die Formel 1 unter kontroversen Umständen aus den Vereinigten Staaten verabschiedet. Zwei Jahre zuvor hatte ein Reifenfiasko dazu geführt, dass beim Grossen Preis der USA 2005 nur sechs Rennwagen an den Start gingen. Eine der grössten Blamagen der GP-Historie.

Die Zuschauerzahlen waren vor diesem Fiasko bereits rückläufig. Der skandalöse Vorfall 2005 war ein weiterer Sargnagel für die Zukunft der Formel 1 auf dem Indianapolis Motor Speedway.

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, schlug die Stunde von Austin.

Ein Grundstück im Travis County, das ursprünglich für das neue Wohngebiet Wandering Creek vorgesehen war, erhielt 2010 eine völlig neue Bestimmung: Pläne für eine neue Rennstrecke wurden vorgestellt. Am letzten Tag des Jahres 2010 begannen die Bauarbeiten. Weniger als zwei Jahre später kehrte die Formel 1 trotz finanzieller Schwierigkeiten und Bauverzögerungen in die Vereinigten Staaten zurück – auf der ersten permanenten USA-Rennstrecke, die eigens für die Formel 1 gebaut worden ist.

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Zum Debüt des Circuit of the Americas im F1-Kalender beim Grand Prix der USA 2012 kamen über das dreitägige Rennwochenende 265.000 Fans.

Die Strecke, deren Layout von einigen der berühmtesten Rennstrecken der Welt inspiriert war, kam auf Anhieb gut an. Die Zukunft sah vielversprechend aus.

COTA: Der Coup mit Taylor Swift

Auch in den folgenden Jahren blieb der Rennsport auf dem COTA beliebt, doch die Zuschauerzahlen gingen zurück. 2015 sorgte schlechtes Wetter während des Rennwochenendes für einen neuen Tiefstand von 224.000 Besuchern.

Alle Voraussetzungen für den Erfolg des COTA waren vorhanden. Doch die Zweifel nach dem verregneten Wochenende, gekürzte staatliche Fördermittel und Schäden durch einen Sturm kurz nach dem Rennen 2015 machten deutlich: Texas musste grösser denken. Kein Problem – gross denken gehört in diesem Bundesstaat zum Tagesgeschäft.

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Wer eine Liste möglicher Retter von Formel-1-Rennen erstellen würde, hätte Weltstar Taylor Swift vermutlich nicht ganz oben stehen. Doch 2016 spielte sie genau diese Rolle. Der COTA hatte bereits damit begonnen, das Renngeschehen am Wochenende durch Konzerte bekannter Künstler zu ergänzen. 2014 waren Duran Duran der Fanmagnet, 2015 trat Elton John auf.

2016 gelang den Streckenbetreibern ein Coup: Sie nahmen ein Konzert von Taylor Swift ins Unterhaltungsprogramm auf. Ihr Auftritt am Samstagabend direkt an der Strecke sollte ihr einziges Live-Konzert des Jahres bleiben. Die Idee dahinter war, mit dem Konzert ein völlig neues Publikum für das Rennen in Austin zu gewinnen.

Auch Menschen aus anderen Bundesstaaten sollten angesprochen werden, die ihr Interesse an der Formel 1 möglicherweise erst noch entdecken würden.

Der Plan ging auf. Das Konzert zog 80.000 Besucher an. Die Gesamtbesucherzahl des Rennwochenendes stieg auf den Rekordwert von 270.000, fast 50.000 mehr als im Vorjahr.

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Konzerte an der Strecke wurden daraufhin zu einem festen Bestandteil des COTA-Wochenendes. In den folgenden Jahren standen unter anderen auf der Bühne: Stevie Wonder, Justin Timberlake, Pink, Bruno Mars und Britney Spears. Die Zuschauerzahlen blieben stabil.

Dann kam Corona.

2020 konnte die Formel 1 wegen Reisebeschränkungen und Lockdown-Regeln nicht auf dem COTA antreten. Für die Strecke erwies sich die Situation als Glück im Unglück. Denn während des Lockdowns verbrachten Millionen Amerikaner ihre Zeit damit, die Netflix-Serie «Drive to Survive» anzuschauen, eine packende Formel-1-Doku. Dadurch entdeckte ein völlig neues Publikum seine Begeisterung für die Königsklasse des Motorsports.

Der Interesse-Turbo namens «Drive to Survive»

Im folgenden Jahr kehrte die Formel 1 zurück und war beliebter denn je. Bereits für das abgesagte Rennen 2020 gekaufte Tickets behielten 2021 ihre Gültigkeit. Gleichzeitig versuchte das neu gewonnene Publikum, die verbliebenen Plätze zu ergattern. Das Ergebnis: 400.000 Besucher über das gesamte Wochenende.

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Es war der bis dahin höchste Wert in der Geschichte des COTA und lag fast 150.000 über dem Rennwochenende 2019!

Danach stiegen die Zahlen kontinuierlich weiter. Im folgenden Jahr kamen noch einmal 40.000 Besucher hinzu. 2022 wurde Miami in den Rennkalender aufgenommen, 2023 folgte Las Vegas. Trotzdem blieb der COTA das bestbesuchte dieser Rennen, mit weiterhin mehr als 400.000 Besuchern pro Wochenende. Austin besitzt offenbar eine ganz besondere Anziehungskraft. Der Platz der Stadt im F1-Kalender ist inzwischen bis 2034 gesichert.

Austin und Texas als spürbare Identität

Die Identität Austins ist am Rennwochenende überall spürbar. In den Fanbereichen präsentiert sich die texanische Kultur beim Grossen Preis der USA einem internationalen Publikum. Dazu gehören thematisch gestaltete Aktivitäten, Stände mit authentischem Texas-Barbecue und ein erweitertes Musikprogramm, das an die lebendige Livemusikszene erinnert, für die Austin bekannt ist.

In diesem Jahr wird an der Strecke ein 23 Meter grosser Cowboyhut ausgestellt, der Teil eines Weltrekordversuchs ist. Unter dem Hut befindet sich eine Bar im Westernstil.

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Draussen treten lokale Musiker im Rahmen der etablierten Konzertreihe «American Soundtrack» auf. Gleichzeitig will die Rennstrecke dafür sorgen, dass die Veranstaltung dem inoffiziellen Stadtmotto «Keep Austin Weird» gerecht wird.

Auch das Gelände rund um den COTA macht die Strecke zu einem besonderen Austragungsort im Rennkalender. Mit dem markanten Aussichtsturm in Form einer sich aufstellenden Schlange, mit der riesigen SuperStage und dem Amphitheater verfügt der COTA bereits über beeindruckende Einrichtungen. Dennoch wird weiter in die Zukunft investiert. 2026 entdecken die Fans einige neue Attraktionen an der Strecke.

Zwischen den Kurven 19 und 20 liegt der neue Freizeitpark COTALAND, der erst im September 2026 eröffnet wurde. Er bietet mehr als 30 Fahrgeschäfte, darunter die einzige Tilt-Achterbahn in Texas sowie die erste Achterbahn der USA, die über eine für den Verkehr freigegebene Strasse führt.

Fans vor Ort können für das Rennwochenende Armbänder erwerben, mit denen sie die Fahrgeschäfte unbegrenzt nutzen können. Damit kommt eine weitere Attraktion zum COTA-Gesamterlebnis hinzu.

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Eine weitere grosse optische Veränderung ist in diesem Jahr der Bau eines neuen, exklusiven Club-Hauses namens «The Circuit» am oberen Ende von Kurve 1. Die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant. Das Gebäude ist eine weitere bedeutende Investition der Eigentümer in die Infrastruktur der Rennstrecke. Auch ein Hotel direkt an der Rennstrecke ist in Planung.

Neben den Investitionen abseits der Rennstrecke setzt der COTA auch auf die sportliche Zukunft. Beim Grossen Preis der USA 2026 öffnete die Strecke erstmals bereits am Donnerstag für Aktivitäten auf der Rennstrecke.

Die F1-Academy absolvierte am Donnerstag Training und Qualifying. Fans konnten zudem bei einem Rundgang durch die Boxengasse einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Attraktionen der Fan-Zone besuchen.

Die neue Initiative «Grand Prixview Thursday» war für Inhaber eines Dreitages-Tickets kostenlos. Fans ohne Wochenendticket konnten bereits ab 20 US-Dollar dabei sein.

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In der Stadt ist die Formel 1 unübersehbar, Rennställe wie Williams, Haas oder Mercedes locken mit besonderen Fan-Zonen; Ford ist nach der Rückkehr in die Formel 1 an jeder Ecke präsent.

Viele Formel-1-Fahrer greifen den texanischen Stil mit ihrer Kleidung auf, ein Besuch im Laden Allens Boots gehört zum Pflichtprogramm – auch ohne Stiefelkauf.