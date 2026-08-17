Supermoto-ÖM 2026, Bad Fischau: Keine Änderung in der Hitze

Offensichtlich lähmte die brütende Hitze so manche Attacke, wenngleich im zweiten Lauf das Duell der Husqvarna-Piloten Thomas Hiebl gegen Andreas Buschberger schon sehenswert war. Der Kampf um den Sieg ging für Buschberger zweimal gut aus.

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Hiebl und Rudi Bauer (GASGAS) teilten sich die Punkte gerecht auf. Zuerst wurde der österreichische GASGAS-Fahrer Zweiter vor dem deutschen Husqvarna‑Crack, dann tauschten die beiden die Plätze, sodass für den Ungarn Balazs Suranyi nur zwei vierte Plätze übrig blieben.

In der Meisterschaft gab es an den vorderen Plätzen keine Verschiebungen. Buschberger führt momentan mit 26 Punkten Vorsprung, Bauer ist Zweiter, während Hiebl ein wenig näher an den momentan Dritten der ÖM, Balazs Suranyi, herankam.

Ergebnis Supermoto-ÖM 2026, Bad Fischau

1. Lauf: 1. Andreas Buschberger, Husqvarna. 2. Rudolf Bauer, GASGAS. 3. Thomas Hiebl (D) Husqvarna. 4. Balazs Suranyi (H) KTM. 5. Raphael Schneider, Ducati. 6. Markus Larcher, Husqvarna.

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2. Lauf: 1. Buschberger. 2. Hiebl. 3. Bauer. 4. Suranyi. 5. Schneider 6. Larcher.

ÖM-Stand nach 4 Rennen

1. Buschberger 193 Punkte. 2. Bauer 167. 3. Suranyi 149. 4. Hiebl 138. 5. Schneider 116. 6. Larcher 110.