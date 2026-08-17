Nach Quali-Sieg nur zweimal P5: Simon Längenfelder sucht nach Antworten

Die Szenarien gleichen sich: Simon Längenfelder startet gut in ein Grand-Prix-Wochenende, gewinnt das Qualifikationsrennen, startet von der Pole-Position in die Wertungsläufe, kann aber genau dort die Pace nicht finden, um erneut ganz vorne zu sein. So lief es in Südafrika, Großbritannien, Tschechien und am vergangenen Wochenende erneut in Schweden . Leider sind es aber die Wertungsläufe am Sonntag, welche die meisten Punkte bringen.

Werbung

Werbung

Quali-Sieg gab Hoffnung

Simon startete in Schweden ausgezeichnet. In beiden Wertungsläufen rangierte er nach dem Start in der Spitzengruppe, aber es reichte nicht für ein Podium und auch nicht für eine nachhaltige Verbesserung in der Punktetabelle. Im Gegenteil: Camden Mc Lellan (Triumph), der zurzeit auf dem 3. Tabellenplatz rangiert, konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Deutschen sogar noch ausbauen. Dass sich Längenfelders Rückstand zur Spitze um 9 Punkte, von 70 auf 61 Punkte, verringerte, hatte vor allem mit den Problemen von WM-Leader Guillem Farres (Triumph) zu tun, der am Samstag schwer stürzte und dessen Start am Sonntag infrage stand. Am Ende kam Längenfelder zweimal auf Platz 5 ins Ziel und wurde damit Sechster der Grand-Prix-Wertung.

Statement Längenfelder

«Es war wieder ein schwieriges Wochenende», meinte Längenfelder nach dem Rennen. «Im Qualifikationsrennen lief es richtig gut. Ich hatte einen starken Start und konnte gewinnen. Ich bin sehr kontrolliert gefahren und hatte eine gute Linienwahl. Am Sonntag sah es anders aus. Mir hat es an Speed gefehlt, obwohl mir die Strecke Spaß gemacht hat und ich das Gefühl hatte, gut gefahren zu sein. Die Rundenzeiten sagten allerdings etwas anderes. Mit 5-5 bin ich nicht zufrieden, das entspricht nicht meinen Ansprüchen. Wir werden weiterarbeiten und versuchen, im Sand unser Bestes zu geben.»