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Weiterentwicklung: Was Red Bull Racing in diesem Jahr anders machen wird

Seit dem Saisonstart hat das Red Bull Racing Team viele Updates auf die Strecke gebracht. Wie lange kann das Team aus Milton Keynes so weitermachen? Teamchef Laurent Mekies verrät, wie es weitergeht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Teamchef Laurent Mekies sprach über die Weiterentwicklung des RB22
Teamchef Laurent Mekies sprach über die Weiterentwicklung des RB22
Foto: Rew / XPB Images
Teamchef Laurent Mekies sprach über die Weiterentwicklung des RB22
© Rew / XPB Images

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Der Formel-1-Zirkus hat mit den neuen Regeln in diesem Jahr ein neues Kapitel in der Geschichte des Sports aufgeklappt. Die umfangreichen Anpassungen bei den Vorgaben für die Fahrzeuge und Antriebseinheiten haben eine neue Auto- und Motor-Generation hervorgebracht, die sowohl die Fahrer als auch die Ingenieure vor grosse Herausforderungen stellt.

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Und weil mit der Umsetzung von grossen Regeländerungen auch das Weiterentwicklungspotenzial steigt, legen die Teams tüchtig nach. Auch Red Bull Racing ist da keine Ausnahme, wie Teamchef Laurent Mekies betont: «Zwischen dem ersten und dem jüngsten Rennen haben wir eine Riesenmenge an Neuerungen auf die Strecke gebracht, denn wir wollten das grosse Defizit, das wir zum Start hatten, so schnell wie möglich aus der Welt schaffen.»

Kann Red Bull Racing das Tempo angesichts der durch den Budgetdeckel beschränkten Mittel aufrecht erhalten? Der Franzose sagt dazu: «Es ist wohl schwer vorstellbar, dass wir diesen Rhythmus halten können. Aber wir müssen schauen, wie wir einen Weg finden, um die letzten Zehntel, die uns fehlen, noch zu finden.»

Im Artikel erwähnt

Irgendwann müsse der Fokus aber auf die Entwicklung für 2027 gelenkt werden, betont der Ingenieur, dessen Mannschaft im vergangenen Jahr bis zum Schluss weiterentwickelte, weil Max Verstappens Chance auf den WM-Titel immer grösser wurde. «Ich kann nur für uns sprechen, und irgendwann müssen wir diese Entscheidung auch fällen», sagt Mekies dazu. «Ich erwarte, dass dies in diesem Jahr deutlich früher passiert als noch in der vergangenen Saison, denn die Regeln stehen jetzt fest.»

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Charles Leclerc

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Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

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Liam Lawson

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