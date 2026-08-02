Lommel: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder

Erster Lauf der Klasse MX2 in Lommel, Grand Prix of Flanders: Lokalmatador Liam Everts (Husqvarna) zog den Holeshot vor Maxime Grau (Honda) und Simon Längenfelder (KTM). Polesetter Camden Mc Lellan (Triumph) erwischte keinen guten Start. Der Südafrikaner musste sich aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen.

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Crash von Sacha Coenen in der ersten Runde

Sacha Coenen (KTM) kollidierte in der ersten Runde mit dem deutschen Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees und fiel ans Ende des Feldes zurück. Der Belgier konnte das Rennen zum Glück fortsetzen, musste aber eine beschwerliche Aufholjagd durchs Feld starten. Kees musste das Rennen aufgeben.

Längenfelder mit cleverer Rennstrategie

Titelverteidiger Simon Längenfelder startete gut, wurde aber bis zur Hälfte des Rennens von Platz 2 auf Rang 5 durchgereicht. Guillem Farres (Triumph), Janis Reisulis (Yamaha) und Camden Mc Lellan zogen zunächst am Deutschen vorbei. Nach 20 Minuten startete Längenfelder einen Zwischenspurt und überholte Everts und Mc Lellan in einem Zuge.

Holeshot und Ausfall von Liam Everts

Nach 25 Minuten blieb Everts vermutlich mit technischem Defekt frustriert am Streckenrand stehen. Auch Kay Karssemakers (Kawasaki) musste das Rennen schon in der Anfangsphase aufgeben.

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Beinahe-Kollision der beiden Triumph-Werksfahrer

Nach 25 Minuten hatte Camden Mc Lellan seinen führenden Teamkollegen Guillem Farres erreicht. Dreimal konnte der Spanier einen Crash gerade noch verhindern. Es kam zur Beinahe-Kollision der beiden Teamkollegen. Längenfelder war der Profiteur des teaminternen Duells, er kam dem Triumph-Duo näher und konnte an Farres, der kurzzeitig die Konzentration verlor, vorbeigehen und erreichte Platz 2 hinter Mc Lellan.

3. Laufsieg für Mc Lellan

Camden Mc Lellan holte in Lommel seinen dritten Laufsieg in der Saison. Er gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von knapp 6 Sekunden vor Simon Längenfelder. Guillem Farres hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 10 Sekunden. Sacha Coenen arbeitete sich nach seinem Crash in der ersten Runde noch bis auf Platz 6 nach vorne. Der tschechische Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula fuhr auf Rang 7 ein weiteres gutes Ergebnis ein.

WM-Punkt für Lotte van Drunen

Die zweifache WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen aus den Niederlanden holte auf Platz 20 einen weiteren WM-Punkt.

MX2-Lauf 1, Lommel:

Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 36:08.902 Simon Längenfelder (D), KTM, +5.898 Guillem Farres (E), Triumph, +10.765 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +12.043 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +32.445 Sacha Coenen (B), KTM, +1:23.092 Julius Mikula (CZ), KTM, +1:33.889 Alve Callemo (S), Husqvarna, +1:55.155 Valerio Lata (I), Honda, +2:00.388 Scott Smulders (NL), Husqvarna, +2:10.032 Noel Zanocz (H), KTM, +2:14.362 Ollie Colmer (GB), KTM, 1 Runde zurück Maxime Grau (F), Honda, 1 Runde zurück Alessandro Gaspari (I), KTM, 1 Runde zurück Hugo Forsgren (S), Honda, 1 Runde zurück Luca Ruffini (I), Husqvarna, 1 Runde zurück Sandro Sools (S), KTM, 1 Runde zurück Ben Almagor (ISR), KTM, 1 Runde zurück Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna, 1 Runde zurück Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 1 Runde zurück

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WM-Stand: