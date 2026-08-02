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Lommel: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder

Trotz eines schwachen Starts gewann Polesetter Camden Mc Lellan (Triumph) den ersten Lauf der MX2-Klasse im Tiefsand von Lommel vor dem clever fahrenden Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2Motocross-WMMotocross

Camden Mc Lellan gewann den ersten MX2-Lauf in Lommel
Camden Mc Lellan gewann den ersten MX2-Lauf in Lommel
Foto: Triumph
Camden Mc Lellan gewann den ersten MX2-Lauf in Lommel
© Triumph

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Erster Lauf der Klasse MX2 in Lommel, Grand Prix of Flanders: Lokalmatador Liam Everts (Husqvarna) zog den Holeshot vor Maxime Grau (Honda) und Simon Längenfelder (KTM). Polesetter Camden Mc Lellan (Triumph) erwischte keinen guten Start. Der Südafrikaner musste sich aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen.

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Crash von Sacha Coenen in der ersten Runde

Sacha Coenen (KTM) kollidierte in der ersten Runde mit dem deutschen Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees und fiel ans Ende des Feldes zurück. Der Belgier konnte das Rennen zum Glück fortsetzen, musste aber eine beschwerliche Aufholjagd durchs Feld starten. Kees musste das Rennen aufgeben.

Längenfelder mit cleverer Rennstrategie

Titelverteidiger Simon Längenfelder startete gut, wurde aber bis zur Hälfte des Rennens von Platz 2 auf Rang 5 durchgereicht. Guillem Farres (Triumph), Janis Reisulis (Yamaha) und Camden Mc Lellan zogen zunächst am Deutschen vorbei. Nach 20 Minuten startete Längenfelder einen Zwischenspurt und überholte Everts und Mc Lellan in einem Zuge.

Holeshot und Ausfall von Liam Everts

Nach 25 Minuten blieb Everts vermutlich mit technischem Defekt frustriert am Streckenrand stehen. Auch Kay Karssemakers (Kawasaki) musste das Rennen schon in der Anfangsphase aufgeben.

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Beinahe-Kollision der beiden Triumph-Werksfahrer

Nach 25 Minuten hatte Camden Mc Lellan seinen führenden Teamkollegen Guillem Farres erreicht. Dreimal konnte der Spanier einen Crash gerade noch verhindern. Es kam zur Beinahe-Kollision der beiden Teamkollegen. Längenfelder war der Profiteur des teaminternen Duells, er kam dem Triumph-Duo näher und konnte an Farres, der kurzzeitig die Konzentration verlor, vorbeigehen und erreichte Platz 2 hinter Mc Lellan.

3. Laufsieg für Mc Lellan

Camden Mc Lellan holte in Lommel seinen dritten Laufsieg in der Saison. Er gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von knapp 6 Sekunden vor Simon Längenfelder. Guillem Farres hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 10 Sekunden. Sacha Coenen arbeitete sich nach seinem Crash in der ersten Runde noch bis auf Platz 6 nach vorne. Der tschechische Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula fuhr auf Rang 7 ein weiteres gutes Ergebnis ein.

WM-Punkt für Lotte van Drunen

Die zweifache WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen aus den Niederlanden holte auf Platz 20 einen weiteren WM-Punkt.

MX2-Lauf 1, Lommel:

  1. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 36:08.902

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, +5.898

  3. Guillem Farres (E), Triumph, +10.765

  4. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +12.043

  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +32.445

  6. Sacha Coenen (B), KTM, +1:23.092

  7. Julius Mikula (CZ), KTM, +1:33.889

  8. Alve Callemo (S), Husqvarna, +1:55.155

  9. Valerio Lata (I), Honda, +2:00.388

  10. Scott Smulders (NL), Husqvarna, +2:10.032

  11. Noel Zanocz (H), KTM, +2:14.362

  12. Ollie Colmer (GB), KTM, 1 Runde zurück

  13. Maxime Grau (F), Honda, 1 Runde zurück

  14. Alessandro Gaspari (I), KTM, 1 Runde zurück

  15. Hugo Forsgren (S), Honda, 1 Runde zurück

  16. Luca Ruffini (I), Husqvarna, 1 Runde zurück

  17. Sandro Sools (S), KTM, 1 Runde zurück

  18. Ben Almagor (ISR), KTM, 1 Runde zurück

  19. Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna, 1 Runde zurück

  20. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 1 Runde zurück

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WM-Stand:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 646 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 607 Punkte, (-39)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 583 Punkte, (-63)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 578 Punkte, (-68)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 526 Punkte, (-120)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 497 Punkte, (-149)

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

17

35:50,135

2:01,954

25

02

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

17

+6,119

2:00,468

22

03

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+13,125

2:01,931

20

04

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+21,012

2:03,254

18

05

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+31,400

2:03,881

16

06

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+50,612

2:03,814

15

07

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

17

+1:21,225

2:03,908

14

08

Placeholder - Racer

Julius Mikula

Placeholder - Racer

Julius Mikula

20

17

+1:31,542

2:04,100

13

09

Placeholder

Noel Zanocz

Placeholder

Noel Zanocz

716

17

+2:09,613

2:08,392

12

10

Alve Callemo

Alve Callemo

496

17

+2:16,008

2:08,061

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