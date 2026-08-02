Lommel, Lauf 1: Jeffrey Herlings (Honda) fuhr in seiner eigenen Liga

Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of Flanders in Lommel: Polesetter und WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) zog den Holeshot vor Tim Gajser (Yamaha) und Kay de Wolf (Husqvarna). De Wolf konnte die Lücke zum Slowenen schon in der Anfangsphase schließen und übernahm Platz 2.

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Herlings dominiert souverän

'The Bullet' kontrollierte das Rennen einsam von der Spitze und deklassierte den Rest des Feldes. Obwohl der Niederländer in den letzten Runden schon Speed rausnahm, gewann er am Ende mit einem Vorsprung von 45 Sekunden vor de Wolf und Tim Gajser. Damit vergrößerte Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 84 Punkte gegenüber Lucas Coenen, der vor dem zweiten Lauf noch auf Platz 2 rangiert.

Romain Febvre attackierte

Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) musste sich nach schlechtem Start aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen. In der zweiten Rennhälfte kam er in Schlagdistanz zu Tim Gajser auf Platz 3, doch der Slowene konnte alle Angriffsversuche abwehren. Andrea Adamo (KTM) startete gut, fiel aber über die Renndistanz von Platz 4 auf 6 zurück, nachdem er von Tom Vialle (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) überholt wurde.

Ausfall von Max Spies

Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies hatte ebenfalls keinen guten Start, kämpfte sich aber vom Ende des Feldes bis auf Platz 15 nach vorne. In Runde 12 fiel er mit überhitztem Motor aus. KMP-Honda-Pilot Cato Nickel holte auf Platz 20 einen WM-Punkt.

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Kevin Brumann und Jeremy Seewer in den Punkterängen

Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete den ersten Lauf auf Platz 14 mit persönlicher Jahresbestleistung. Jeremy Seewer (KTM) kam auf Platz 17 ins Ziel.

MXGP-Lauf 1, Lommel:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:33.732 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +45.474 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +46.826 Romain Febvre (F), Kawasaki, +58.311 Tom Vialle (F), Honda, +1:25.908 Andrea Adamo (I), KTM, +1:32.593 Ruben Fernandez (E), Honda, +1:37.688 Isak Gifting (S), Yamaha, +1:42.078 Ben Watson (GB), Triumph, +1:51.325 Kevin Horgmo (N), Honda, +1:58.772 Maxime Renaux (F), Yamaha, +2:06.188 Jago Geerts (B), Beta, +2:07.869 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1 Runde zurück Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 1 Runde zurück Brent van Doninck (B), Fantic, 1 Runde zurück Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 1 Runde zurück Jeremy Seewer (CH), KTM, 1 Runde zurück Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Runde zurück Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 1 Runde zurück

WM-Stand: