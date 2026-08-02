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Lommel, Lauf 1: Jeffrey Herlings (Honda) fuhr in seiner eigenen Liga

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten MXGP-Lauf im belgischen Lommel mit einem Start-Ziel-Sieg und deklassierte den Rest des Feldes.

Thoralf Abgarjan

Von

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Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Lommel
Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Lommel
Foto: Honda
Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Lommel
© Honda

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Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of Flanders in Lommel: Polesetter und WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) zog den Holeshot vor Tim Gajser (Yamaha) und Kay de Wolf (Husqvarna). De Wolf konnte die Lücke zum Slowenen schon in der Anfangsphase schließen und übernahm Platz 2.

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Herlings dominiert souverän

'The Bullet' kontrollierte das Rennen einsam von der Spitze und deklassierte den Rest des Feldes. Obwohl der Niederländer in den letzten Runden schon Speed rausnahm, gewann er am Ende mit einem Vorsprung von 45 Sekunden vor de Wolf und Tim Gajser. Damit vergrößerte Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 84 Punkte gegenüber Lucas Coenen, der vor dem zweiten Lauf noch auf Platz 2 rangiert.

Romain Febvre attackierte

Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) musste sich nach schlechtem Start aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen. In der zweiten Rennhälfte kam er in Schlagdistanz zu Tim Gajser auf Platz 3, doch der Slowene konnte alle Angriffsversuche abwehren. Andrea Adamo (KTM) startete gut, fiel aber über die Renndistanz von Platz 4 auf 6 zurück, nachdem er von Tom Vialle (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) überholt wurde.

Ausfall von Max Spies

Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies hatte ebenfalls keinen guten Start, kämpfte sich aber vom Ende des Feldes bis auf Platz 15 nach vorne. In Runde 12 fiel er mit überhitztem Motor aus. KMP-Honda-Pilot Cato Nickel holte auf Platz 20 einen WM-Punkt.

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Kevin Brumann und Jeremy Seewer in den Punkterängen

Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete den ersten Lauf auf Platz 14 mit persönlicher Jahresbestleistung. Jeremy Seewer (KTM) kam auf Platz 17 ins Ziel.

MXGP-Lauf 1, Lommel:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:33.732

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +45.474

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +46.826

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, +58.311

  5. Tom Vialle (F), Honda, +1:25.908

  6. Andrea Adamo (I), KTM, +1:32.593

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, +1:37.688

  8. Isak Gifting (S), Yamaha, +1:42.078

  9. Ben Watson (GB), Triumph, +1:51.325

  10. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:58.772

  11. Maxime Renaux (F), Yamaha, +2:06.188

  12. Jago Geerts (B), Beta, +2:07.869

  13. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1 Runde zurück

  14. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 1 Runde zurück

  15. Brent van Doninck (B), Fantic, 1 Runde zurück

  16. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 1 Runde zurück

  17. Jeremy Seewer (CH), KTM, 1 Runde zurück

  18. Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Runde zurück

  19. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 1 Runde zurück

WM-Stand:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 650 Punkte

  2. Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte, (-84)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 563 Punkte, (-87)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 516 Punkte, (-134)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 434 Punkte, (-216)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 431 Punkte, (-219)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

34:39,461

1:59,324

25

02

Kay De Wolf

Kay de Wolf

Kay De Wolf

Kay de Wolf

74

17

+39,633

2:00,657

22

03

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

17

+54,242

2:02,040

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+54,762

2:00,168

18

05

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+1:26,840

2:03,197

16

06

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

17

+1:28,648

2:04,154

15

07

Ben Watson

Ben Watson

Ben Watson

Ben Watson

919

17

+1:30,752

2:05,111

14

08

Isak Gifting

Isak Gifting

Isak Gifting

Isak Gifting

517

17

+1:43,225

2:04,855

13

09

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

17

+1:45,085

2:05,639

12

10

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

17

+1:48,011

2:06,895

11

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