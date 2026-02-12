Weiter zum Inhalt
Zweiter Testtag in Bahrain: Red Bull Racing und Mercedes mit Problemen

Während Red Bull Racing-Star Max Verstappen am 1. Bahrain-Testtag mehr als 130 Runden drehte, muss sich Isack Hadjar in Geduld üben. Auch Kimi Antonelli hat bisher nur Installationsrunden absolviert.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Der Testeinsatz in Bahrain gestaltet sich für Isack Hadjar zur Geduldsprobe
Der Testeinsatz in Bahrain gestaltet sich für Isack Hadjar zur Geduldsprobe
Foto: Moy / XPB Images
Der Testeinsatz in Bahrain gestaltet sich für Isack Hadjar zur Geduldsprobe
© Moy / XPB Images

Die Formel-1-Stars sind seit dem gestrigen Mittwoch auf dem Bahrain International Circuit unterwegs und zum Auftakt präsentierten sich das Red Bull Racing Team und Max Verstappen in Top-Form. Der vierfache Champion sass den ganzen Tag am Steuer des RB22 und schaffte insgesamt 136 Umläufe. Dabei stellte er die zweitschnellste Zeit des Tages auf, nur Lando Norris war auf seiner schnellsten Runde noch flotter unterwegs.

Heute wäre Verstappens Teamkollege Isack Hadjar an der Reihe, auf Datenjagd zu gehen, doch der Einsatz gestaltet sich für den Franzosen zur Geduldsprobe. Denn das Team hat bei der Vorbereitung ein Problem entdeckt, dessen Beseitigung viel Zeit in Anspruch nimmt. Damit büssen der Rennstall aus Milton Keynes und sein Neuzugang wertvolle Streckenzeit ein.

Das Red Bull Racing Team ist nicht die einzige Mannschaft, die sich ärgern darf, auch bei Mercedes läuft es offenbar nicht rund. Das Werksteam der Sternmarke schickte Kimi Antonelli auf drei Installationsrunden, eine gezeitete Runde hat der junge Italiener aber noch gedreht. Bereits am Vortag hatte Mercedes mehrere Probleme bekundet, wie Ingenieur Andrew Shovlin bestätigte.

Dadurch betroffen waren sowohl George Russell als auch Antonelli, der das Steuer nach der Mittagspause übernommen hatte. Ein Problem an der Aufhängung war der Grund dafür, dass der Teenager nur 30 Umläufe schaffte.

Sehr gut läuft es hingegen für das Ferrari-Team, Charles Leclerc hat bereits mehr als 27 Runden gedreht und dabei mit 1:34,442 min die bisherige Tagesbestzeit aufgestellt. Der Monegasse wird den ganzen Tag im Auto sitzen. Auch Weltmeister Lando Norris ist gut unterwegs. Der McLaren-Star war der Erste auf der Bahn und drehte bisher mehr als 23 Runden. Der Fleiss-Preis geht an Gasly, der bereits mehr als 35 Umläufe geschafft hat.

  • Bahrain-Test, Tag 2 nach 2 Stunden

  • 1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:34,442 min (33 Runden)

  • 2. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:35,795 (31)

  • 3. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,723 (38)

  • 4. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,229 (26)

  • 5. Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari, 1:37,686 (30)

  • 6. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda, 1:39,435 (18)

  • 7. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:40,411 (8)

  • 8. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:51,063 (11)

  • 9. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, keine Zeit (17)

  • 10. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, keine Zeit (3)

