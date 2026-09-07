Hard-Enduro-WM, Abestone: Lettenbichler dominierte auch das Main Event

Nachdem Manuel Lettenbichler vom Red-Bull-KTM-Werksteam am Vortag bereits Prolog und Sprint-Rennen gewonnen hatte, führte er das Main Event beim Abestone von Runde 1 an und gab die Führung nie ab. Der Brite Mitch Brightmore auf seiner GASGAS vom X-GRIP Racing Team war der Einzige, der in Sichtweite blieb und in der letzten Runde noch einmal aufholte, aber nicht näher als sechs Minuten an Lettenbichler herankommen konnte. Teo Kabakchiev fuhr seine Sherco mit einer guten Zeit in der fünften Runde noch aufs Podium und konnte sich damit in der WM-Punktwertung wieder knapp vor den jüngeren der Brightmore-Brüder Ashton auf den dritten Rang verbessern.

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Der Südafrikaner James Moore (Beta) und der Spanier Mario Roman (Husqvarna) schafften es als Letzte in die 6-Runden-Wertung. Lokalmatador Lorenzo Gandola wurde auf seiner Sherco bester Italiener auf Platz 6, knapp vor Ashton Brightmore (GASGAS). Billy Bolt (Husqvarna) hatte im Sprint-Rennen am Samstag schon Probleme gehabt – Müdigkeit setzte relativ früh ein und machte ihm auch im Main Event zu schaffen, sodass er als 12. ins Ziel kam.

Nur direkt nach dem Start lag Letti kurz mal hinter Mitch und Billy Foto: HEWC/Macphtos Nur direkt nach dem Start lag Letti kurz mal hinter Mitch und Billy © HEWC/Macphtos

Lettenbichler führt nun nach 5 von 8 WM-Rennen in der Gesamtwertung mit 24 Punkten vor Mitch Brightmore. Und wer nun das Rechnen anfangen möchte: 76 Punkte in den verbleibenden drei Rennen machen Manuel mathematisch zum Weltmeister und weniger würden reichen, sobald Brightmore nicht die Maximalausbeute von 99 Punkten holt.

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Manuel Lettenbichler: «Was für eine geile WM-Runde. Das Publikum hier in Italien war unglaublich, und es fühlte sich an, als wären sogar noch mehr Leute da als im letzten Jahr. Es ist richtig cool zu sehen, dass der Sport in Italien und international weiter wächst. Event und Strecke waren beide stark, und die Piste war tatsächlich richtig gut zu fahren – das hat ein intensives, aber richtig schönes Rennen ergeben. Es war hart für den Körper, aber ich finde, wir haben das Wochenende sehr gut gemanagt. Es ist schon irre, hier nochmal zu gewinnen, vor allem mit so einem klaren Vorsprung am Ende. Ich bin gegen Schluss einmal kurz im Fluss gelegen, als ich ein bisschen zu sehr gepusht und den Abstand auf Mitch vergrößern wollte – aber zum Glück hat uns das nichts gekostet. Die Zuschauer waren der Wahnsinn, danke an alle da draußen mit den Kettensägen und dem irren Support im Wald. Was für ein Rennen. Grazie a tutti!»

Als nächstes Rennen steht die Roof of Africa vom 24. bis 26. September in Kalender der Hard-Enduro-WM.

Mitch Brightmore stabilisiert seine starke Performance in Italien Foto: HEWC/Macphtos Mitch Brightmore stabilisiert seine starke Performance in Italien © HEWC/Macphtos

Ergebnis Main Event, Abestone Hard Enduro (Top-10):

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 2:07:12,9 h 2. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +6:07,4 min 3. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +7:41,7 4. James Moore (ZA, Beta), +12:13,3 5. Mario Román (E, Husqvarna), +14:30,6 6. Lorenzo Gandola (I, Sherco), – 1 Runde 7. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), – 1 Runde 8. Thomas Scales (ZA, Beta), – 1 Runde 9. Sonny Goggia (CH, KTM), – 1 Runde 10. Eddie Karlsson (S, Stark), – 1 Runde

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Stand FIM Hard Enduro WM nach 5 von 8 Rennen (Top-10):